Британия может признать Палестину в сентябре: Стармер назвал условие
Британия признает Палестину в сентябре этого года, если Израиль не прекратит войну в Секторе Газа.
Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Стармер отметил, что окончательное решение о признании Палестинского государства будет подтверждено в сентябре, и ни одна партия не получит право на вето.
"Британия признает государство Палестина на Генассамблее ООН в сентябре, если правительство Израиля не предпримет существенных шагов для прекращения ужасной ситуации в Газе, не согласится на прекращение огня и не обязуется к долгосрочному устойчивому миру, возрождая перспективу решения о двух государствах, и это включает разрешение ООН возобновить поставки помощи и четко заявить, что на Западном берегу не будет аннексий", - заявил он.
В то же время британский премьер добавил, что послание террористам ХАМАС остается неизменным, но однозначным.
"Они должны немедленно освободить всех заложников, подписать соглашение о прекращении огня, разоружиться и признать, что они не будут играть никакой роли в правительстве Газы. В сентябре мы проведем оценку того, насколько стороны выполнили эти шаги, но никто не должен иметь права вето на наше решение. Поэтому это путь вперед", - отметил Стармер.
Признание Палестины
Палестина - это регион Ближнего Востока, территория которого разделена на две части - Западный берег и Сектор Газа. Западный берег - это холмистая местность, расположенная к западу от реки Иордан. Сектор Газа - это прибрежная территория, расположенная к югу от Западного берега.
Палестина является независимым и частично признанным государством. Ее независимость признали 139 из 193 государств - членов ООН.
Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция признает Палестину как государство в сентябре этого года на Генеральной ассамблее ООН.
Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху жестко раскритиковал такие намерения Парижа.
Также осудил такие планы и госсекретарь США Марко Рубио.
По данным СМИ, британское правительство и Макрон якобы давят на премьера Британии Кира Стармера с требованием также признать независимость Палестины.
Один из британских министров заявил, что правительство планирует признать Палестинское государство, но не назвал конкретных сроков.
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