Британия может признать Палестину в сентябре: Стармер назвал условие

Британия признает Палестину в сентябре этого года, если Израиль не прекратит войну в Секторе Газа.

Стармер отметил, что окончательное решение о признании Палестинского государства будет подтверждено в сентябре, и ни одна партия не получит право на вето.

"Британия признает государство Палестина на Генассамблее ООН в сентябре, если правительство Израиля не предпримет существенных шагов для прекращения ужасной ситуации в Газе, не согласится на прекращение огня и не обязуется к долгосрочному устойчивому миру, возрождая перспективу решения о двух государствах, и это включает разрешение ООН возобновить поставки помощи и четко заявить, что на Западном берегу не будет аннексий", - заявил он.

В то же время британский премьер добавил, что послание террористам ХАМАС остается неизменным, но однозначным.

"Они должны немедленно освободить всех заложников, подписать соглашение о прекращении огня, разоружиться и признать, что они не будут играть никакой роли в правительстве Газы. В сентябре мы проведем оценку того, насколько стороны выполнили эти шаги, но никто не должен иметь права вето на наше решение. Поэтому это путь вперед", - отметил Стармер.