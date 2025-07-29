ГУР впервые применило FPV-дроны в море: уникальная операция попала на видео

Украинская разведка впервые применила FPV-дроны в открытом море. Операция состоялась еще в сентябре прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

"Благодаря этому компоненту операции воины ГУР смогли подавить огневые средства противника на газодобывающей платформе "Петр Годованец" в Черном море", - рассказали в ГУР.

Как рассказали в ГУР, операция состоялась 11 сентября 2024 года. Тогда бойцы подразделения "Raven Group" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины впервые применили FPV-дроны с лодок в открытом море.

Напомним, ранее мы рассказывали, что подразделение ГУР МО Украины Group 13 пополнилось новейшим морским дроном MAGURA V7 - его назвали "Конотопская ведьма" - в честь культурно-благотворительного проекта, в рамках которого собрали средства на его закупку.

В то же время во Франции разработали морской дрон-камикадзе, который является аналогом украинского Magura V5. Испытали его во время атаки на списанную баржу.

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