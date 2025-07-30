Удар РФ по колонії на Запоріжжі та замах ФСБ на командира "Вовків Да Вінчі": новини за 29 липня

ГУР показало ексклюзивні кадри з першим застосуванням FPV-дронів у відкритому морі

Під час рейду біля узбережжя Криму 11 вересня 2024 року бійці підрозділу "Raven Group" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України вперше застосували FPV-дрони з човнів у відкритому морі. На відео - ексклюзивні кадри бойової роботи розвідників.

Завдяки цьому компоненту операції воїни ГУР змогли придушити вогневі засоби противника на газовидобувній платформі "Петро Годованець" у Чорному Морі. Окупанти зазнали втрат серед особового складу та техніки.

Росіяни планували вбивство командира "Вовків Да Вінчі" Сергія Філімонова

СБУ повідомила, що запобігла замовному вбивству командира 108-го окремого батальйону ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова. Замах на нього готувала ФСБ. Для чого завербувала жителя Дніпропетровщини під виглядом роботи на СБУ. На такий "гачок" потрапив учасник АТО з Кам’янського, який був упевнений, що за дорученням СБУ має знешкодити коригувальника, котрий працює на РФ, а не українського військового командира. Завербований стежив за Філімоновим, а після отримання автомата Калашникова росіяни дали вказівку ліквідувати українського воїна.

Оперативники затримали завербованого, коли він виходив на вулицю зі спорядженою зброєю.

В Україні з обігу зникне ще одна монета

Національний банк України розглядає можливість поступового вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. Як пояснюють в НБУ, ці монети "припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги".

У зв’язку з цим Нацбанк пропонує з 1 жовтня 2025 року розпочати поступове вилучення монет номіналом 10 копійок з готівкового обігу. Проте ці розмінні монети і надалі залишатимуться в обігу (до прийняття окремого рішення про їх остаточне вилучення).

Федоров розповів, як готувався президентський проект закону про НАБУ та САП

Як повідомив на запит РБК-Україна віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, до розв'язання питання щодо відновлення повноважень НАБУ та САП була залучена велика команда - з боку уряду, усі, хто координує роботу цього напряму. Комплексно включилась команда Мін'юсту на чолі з премʼєром Юлією Свириденко.

Він зазначив, що результатом стало створення нового збалансованого законопроєкту, який відновить антикорупційну інфраструктуру держави.

оловком ЗС Литви про інциденти з дронами: хотів би збивати над Білоруссю, але не можу

Головнокомандувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас хотів би збивати заблукалі дрони ще над Білоруссю. Але в нього немає такої можливості.

Генерал зазначив, що через відсутність повноважень збивати дезорієнтовані дрони над Білоруссю, Литва посилить можливості з виявлення та ідентифікації дронів, щоб швидко визначати, чи існує загроза.

РФ атакувала колонію біля Запоріжжя КАБами

Російська армія атакувала територію Біленьківської виправної колонії за допомогою чотирьох керованих авіаційних бомб.

Відомо, що внаслідок удару було повністю зруйновано їдальню установи, суттєвих руйнувань зазнали адміністративний штаб та карантинна дільниця. В результаті удару загинули 16 осіб серед засуджених, ще 42 отримали поранення.

Британія може визнати Палестину у вересні: Стармер назвав умову

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зазначив, що остаточне рішення про визнання Палестинської держави буде підтверджено у вересні, і жодна партія не отримає право на вето.

"Британія визнає державу Палестина на Генасамблеї ООН у вересні, якщо уряд Ізраїлю не вживе суттєвих кроків для припинення жахливої ситуації в Газі, не погодиться на припинення вогню та не зобов'яжеться до довгострокового сталого миру, відроджуючи перспективу рішення про дві держави, і це включає дозвіл ООН відновити постачання допомоги та чітко заявити, що на Західному березі не буде анексій", - заявив він.