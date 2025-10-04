ua en ru
Удар РФ по инфраструктуре Чернигова: спасатели показали фото последствий атаки

Суббота 04 октября 2025 10:12
Удар РФ по инфраструктуре Чернигова: спасатели показали фото последствий атаки Фото: войска РФ атаковали инфраструктуру Чернигова (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 4 октября, атаковали объект инфраструктуры в Чернигове. В результате обстрела возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Ночью российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в городе Чернигов. Сейчас спасатели ликвидируют последствия вражеского обстрела. Ситуация находится под контролем соответствующих служб", - отметили спасатели.

Также стало известно, что из-за вражеского обстрела около 50 тысяч пользователей остались без света, в регионе действуют графики аварийных отключений.

Россияне бьют по объектам энергетики

Напомним, в результате ряда вражеских ударов по энергетике Украины обесточенные потребители появились сразу в нескольких областях. Самая сложная ситуация сохраняется на Сумщине и Черниговщине.

В частности, после массированных ударов РФ по критической инфраструктуре в "Черниговоблэнерго" заявили, что ситуация в энергосистеме региона остается мегакритической. Поэтому с 1 октября в области действуют жесткие графики отключений света.

В ночь на 4 октября российская армия снова атаковала энергетическую систему в Черниговской области. Повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения. Энергетики уже приступили к перезаживлению.

