РФ снова ударила по энергетике Черниговщины, есть повреждения: как действуют графики 4 октября

Суббота 04 октября 2025 08:53
РФ снова ударила по энергетике Черниговщины, есть повреждения: как действуют графики 4 октября Иллюстративное фото: РФ снова ударила по энергетике Черниговщины (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на 4 октября снова атаковала энергетическую систему в Черниговской области. Повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

Известно, что аварийные отключения коснулись около 50 тысяч потребителей. Энергетики уже приступили к перезаживлению.

В то же время в области продолжает действовать График почасового отключения электроснабжения.

Сегодня его принцип предусматривает отключение три через три (три часа свет в очереди есть и три - нет).

"Делаем все возможное, чтобы дополнительных отключений, несмотря на ситуацию, не было. Более того - надеемся, что не в пиковые часы отключения будут даже облегчены", - сообщили в "Черниговоблэнерго".

Удары РФ по энергетике

Напомним, в результате ряда вражеских ударов по энергетике Украины обесточенные потребители появились сразу в нескольких областях. Самая сложная ситуация сохраняется на Сумщине и Черниговщине.

В частности, после массированных ударов РФ по критической инфраструктуре в "Черниговоблэнерго" заявили, что ситуация в энергосистеме региона остается мегакритической. Поэтому с 1 октября в области действуют жесткие графики отключений света.

