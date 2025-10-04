ua en ru
Удар РФ по інфраструктурі Чернігова: рятувальники показали фото наслідків атаки

Субота 04 жовтня 2025 10:12
Удар РФ по інфраструктурі Чернігова: рятувальники показали фото наслідків атаки Фото: війська РФ атакували інфраструктуру Чернігова (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 4 жовтня, атакували об'єкт інфраструктури у Чернігові. В результаті обстрілу виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Вночі російські війська завдали удару по об’єкту інфраструктури у місті Чернігів. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу. Ситуація перебуває під контролем відповідних служб", - зазначили рятувальники.

Також стало відомо, що через ворожий обстріл близько 50 тисяч користувачів залишились без світла, у регіоні діють графіки аварійних відключень.

Росіяни б'ють по об'єктах енергетики

Нагадаємо, в результаті низки ворожих ударів по енергетиці України знеструмлені споживачі з'явились відразу у кількох областях. Найскладніша ситуація зберігається на Сумщині та Чернігівщині.

Зокрема, після масованих ударів РФ по критичній інфраструктурі в "Чернігівобленерго" заявили, що ситуація в енергосистемі регіону залишається мегакритичною. Через це від 1 жовтня в області діють жорсткі графіки відключень світла.

У ніч на 4 жовтня російська армія знову атакувала енергетичну систему у Чернігівській області. Пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання. Енергетики вже приступили до перезаживлення.

Чернігів Вторгнення Росії до України
