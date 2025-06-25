Удар РФ по Днепру и визит Зеленского на саммит НАТО: новости за 24 июня

Российская армия нанесла баллистический удар по городу Днепр, известно о десятках раненых и жертвах. А президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Гаагу, Нидерланды, где проходит саммит НАТО.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 24 июня - в материале РБК-Украина .

РФ массированно атаковала Краматорск дронами "Герань-2": какие последствия

По словам начальника Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко, город был атакован шестью ударными беспилотниками "Герань-2". Оккупанты нанесли удары по территории предприятий города.

"По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Устанавливаем последствия разрушений и повреждений", - сообщил Гончаренко.

Путин готовится к нападению на страны НАТО: Bloomberg просчитало последствия

Как отмечается в публикации, небольшие, но стратегически важные, Эстония, Латвия и Литва - на передовой риска. На их территории проживают значительные русскоязычные общины, границы с РФ и Беларусью открыты. По оценкам канцлера Германии Фридриха Мерца и генсека НАТО Марка Рютте, Россия может попробовать агрессию здесь уже в ближайшие 5 лет. Это заставляет страны принимать экстренные меры.

Один из тревожных сценариев: российского поезда остановят на территории Балтии, затем под прикрытием защиты россиян введут войска. Затем может последовать блокада Балтии, захват островов и блокада Сувальского коридора. НАТО применит статью 5, но война начнется мгновенно и будет гибридной с ударами по инфраструктуре, системам связи и даже по подводным кабелям.

"Шахеды" заказали еще до войны в Украине: Зеленский об отношениях России и Ирана

Президент Владимир Зеленский в интервью Sky News рассказал, Украина пыталась решить вопрос передачи Ираном дронов типа "Шахед" в Россию. Однако в Тегеране уверяли, что Москва заказала дроны еще до вторжения в Украину.

"Мы все еще хотели решить этот вопрос, и они дали нам слово, что этот пакет был заказан Россией до войны. А потом, в 2022 году, они передали тысячи таких единиц, продолжили работу. А потом предоставили лицензии на строительство заводов в России", - сказал Зеленский.

В Днепре из-за вражеской атаки есть жертвы и пострадавшие

"Цифры еще уточняются. К сожалению, количество людей, которых задела эта атака, постоянно растет. Впрочем, их могло быть в разы больше. Очень многие из тех, кто находился в зоне поражения, в момент удара были в укрытии. Это спасло десятки жизней", - отметил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

РФ атаковала "Шахедами" территорию одного из учебных центров Сухопутных войск ВСУ

Как сообщили в Сухопутных войсках, атака произошла 24 июня. Указано, что "благодаря внедрению комплекса превентивных мер, четко определенным алгоритмам безопасности и высокому уровню подготовки личного состава удалось избежать многочисленных потерь". Ранения получил один военнослужащий, которого доставили в лечебное учреждение.

"Одновременно применяются усиленные защитные меры для обеспечения безопасности и здоровья военнослужащих в случае возможных ракетных и воздушных атак противника", - добавляют военные.

Трамп сдвинул войну в Украине с мертвой точки, начав диалог с Путиным, - Рютте

По мнению генсека НАТО Марка Рютте, президент США Дональд Трамп помог сдвинуть вопрос прекращения войны в Украине с мертвой точки, начав диалог с диктатором Владимиром Путиным.

В то же время генсек назвал мирные переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле "несерьезными", ссылаясь на позицию Москвы. По его словам, союзники по НАТО должны обеспечить Украину всем необходимым для продолжения борьбы и гарантировать ее сильные позиции, когда начнутся настоящие переговоры.

Украина может производить 8 млн дронов в год, но у нас есть финансирование на значительно меньшее количество, - Зеленский

"Потенциал нашего оборонного производства превышает 35 млрд долларов. Это почти 1000 военных средств от артиллерии до передовых средств дронов, передовых способов ведения войны, ракет. Но около 40% всего потенциала не имеет должного финансирования. Это проблема. Например, мы можем производить около 8 млн дронов в год различного типа, но у нас есть финансирование на значительно меньшее количество", - заявил президент Украины во время обращения к участникам пленарного заседания Форума оборонных индустрий в Нидерландах.

В ВСУ раскрыли цели летней кампании россиян

По словам спикера ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова, по всему фронту была достаточно высокая интенсивность боев.

"Это не новость, это просто символ того, что у россиян продолжается летняя кампания, а цели ее довольно-таки обозначены - это попытка выйти на границы Днепропетровской области, это попытка прорваться посередине Донецкой области, и это общее давление всюду, где они сейчас еще могут давить", - добавил он.

Европа планирует убедить Трампа продать оружие Украине, - WP

Как рассказали изданию три неназванных европейских чиновника, европейские союзники считают, что они могут убедить Трампа продать Украине американское оружие, если они или Киев выделят на это деньги, в том числе в форме займов.

Один из собеседников WP уточнил, что зеленый свет на такую продажу оружия будет зависеть и от прихотей американского лидера. По его словам, чиновники Трампа не желают делать больших шагов, которые, по их мнению, могут вызвать гнев Кремля и сорвать амбиции Трампа по проведению мирных переговоров или сближению с Москвой.

ПАСЕ призвала Россию создать механизм постоянного обмена пленными с Украиной

В резолюции ПАСЕ выразила обеспокоенность по поводу бедственного положения украинских военнопленных, которые "подвергаются казням, широко распространенным и систематическим пыткам, а также бесчеловечному и унизительному обращению, равному военным преступлениям и преступлениям против человечности".

На этом фоне Парламентская ассамблея призвала международное сообщество к срочному вмешательству и настоятельно призвала все государства поддержать переговоры с целью ускорения освобождения и возвращения всех военнопленных.

"Антиукраинская истерия". В МИД прошлись по опросу венгров о членстве Украины в ЕС

В Венгрии закончились так называемые "консультации" по вступлению Украины в Евросоюз, которые длились с 14 апреля до 20 июня. Официальных результатов опроса нет.

В МИД напомнили, что во время "консультаций" венгерские чиновники прилагали максимальные усилия, чтобы обеспечить для себя нужный результат.

"Настоящая цель этой антиукраинской истерии заключается в том, чтобы перевести внимание венгерского общества с провалов социально-экономической политики правительства на мнимого внешнего врага. Убеждены, что большинство граждан Венгрии способны распознать эту примитивную манипуляцию", - добавили в ведомстве.