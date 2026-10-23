Starlink в Украине до сих пор теряет связь на скорости 161 км/ч, - источники РБК-Украина

В Украине до сих пор фиксируют случаи потери связи Starlink на скорости 161 км/ч. Подтверждений того, что ограничения сняты, пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

На утро случаи потери связи на скорости 161 км/ч до сих пор наблюдаются. Подтверждений, что ограничения сняты пока нет, отметили собеседники.

Ранее советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что в Украине до сих пор действуют лимиты на работу военного Starlink, несмотря на заявление Дональда Трампа об их снятии.

Как сообщал The Wall Street Journal, Трамп позвонил по телефону Илону Маску и попросил снять ограничения на военную версию Starlink в Украине. По данным издания, сразу после разговора система начала работать в более привычном режиме, а украинские чиновники подтвердили рост скорости терминалов, хотя полная функциональность не восстановлена.