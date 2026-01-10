Удар "Орешником" по Львовщине и анонс соглашения о процветании Украины: новости за 9 января

"Атака против обычной жизни людей": Зеленский подтвердил удар "Орешником" по Украине

Российские войска в ночь на 9 января ударили по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Атака произошла против обычной жизни людей именно во время значительного похолодания.

Он отметил, что сейчас делается максимум возможного, чтобы восстановить подачу отопления и электричества людям.

Зеленский и Трамп подпишут сделку о реконструкции Украины на 800 млрд долларов, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могут подписать в конце января сделку о процветании Украины на 800 млрд долларов.

Западные источники сообщили The Telegraph, что Зеленский и Трамп подпишут сделку на Всемирном экономическом форуме, который пройдет 19-23 января в Давосе.

Трамп заявил о поддержке законопроекта о санкциях против РФ, но есть условие

Президент США Дональд Трамп заявил, что он поддерживает законопроект о санкциях против РФ, разработанный законодателями. Но для поддержки все же есть условие.

По словам американского лидера, такая инициатива "должна быть подчинена ему".

США задержали еще один танкер "теневого флота" РФ в Карибском бассейне, - WSJ

В пятницу, 9 января, США задержали танкер Olina в Карибском бассейне вблизи Тринидада. Это уже пятый подобный перехват судов за последние недели.

По словам американских чиновников, береговая охрана США поднялась на борт нефтяного танкера и продолжала следить за другими судами, которые пытались обойти блокаду США.

Федоров и Шмыгаль подали заявления об отставке

Первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и министр обороны Украины Денис Шмыгаль подали заявления об отставке.

Спикер Рады Руслан Стефанчук рассказал, что оба заявления поступили в украинский парламент.