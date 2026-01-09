ua en ru
Федоров и Шмыгаль подали заявления об отставке

Киев, Пятница 09 января 2026 18:16
Федоров и Шмыгаль подали заявления об отставке Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль и первый вице-премьер Михаил Федоров (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Иван Носальский

Первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и министр обороны Украины Денис Шмыгаль подали заявления об отставке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука в Facebook.

Стефанчук рассказал, что оба заявления поступили в украинский парламент.

Фото: заявления об отставке Шмыгаля и Федорова (facebook.com/stefanchuk.official)

По его словам, Рада рассмотрит эти заявления в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой.

Как отмечал ранее нардеп Ярослав Железняк, ожидается, что Рада рассмотрит увольнение Шмыгаля и Федорова во вторник, 13 января.

При этом их назначение на новые должности парламентарии будут рассматривать уже в среду, 14 января.

Кадровые перестановки

Напомним, 2 января президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что он предложил первому вице-премьеру, министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову занять должность министра обороны.

Уже на следующий день, 3 января, Зеленский предложил министру обороны Украины Денису Шмыгалю занять должность первого вице-премьера, министра энергетики. Президент отметил, что для защиты энергетики нужна системность.

По его словам, Федоров уже работает над "Линией дронов" на своей текущей должности.

Уже 5 января глава украинского государства рассказал, что Федоров рассказал ему о формате изменений в Минобороны, которые он планирует внедрить на новой должности.

Стоит заметить, что президент Зеленский также недавно назначил Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины. На днях он уже участвовал во встрече "коалиции решительных" в Париже.

Детальнее о кадровых перестановках - в материале РБК-Украина.

