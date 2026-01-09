Федоров и Шмыгаль подали заявления об отставке

Первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и министр обороны Украины Денис Шмыгаль подали заявления об отставке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука в Facebook .

Стефанчук рассказал, что оба заявления поступили в украинский парламент.

Фото: заявления об отставке Шмыгаля и Федорова (facebook.com/stefanchuk.official)

По его словам, Рада рассмотрит эти заявления в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой.

Как отмечал ранее нардеп Ярослав Железняк, ожидается, что Рада рассмотрит увольнение Шмыгаля и Федорова во вторник, 13 января.

При этом их назначение на новые должности парламентарии будут рассматривать уже в среду, 14 января.