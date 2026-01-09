Трамп заявил о поддержке законопроекта о санкциях против РФ, но есть условие
Президент США Дональд Трамп заявил, что он поддерживает законопроект о санкциях против РФ, разработанный законодателями. Но для поддержки все же есть условие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News.
В ходе беседы ведущий напрямую спросил, поддерживает ли Трамп законопроект о санкциях. Ответ лидера США был таков:
"Я думаю, там 84 или 85 сенаторов хотят... Да (поддерживаю - ред.), но только если он будет подчинен мне. И знаете, я его поддерживаю", - сказал Трамп.
После журналист еще раз его спросил, поддерживает ли он законопроект, на что президент добавил:
"Я надеюсь, что нам не придется его применять. У нас уже есть серьезные санкции против России", заявил он.
Кроме того, Трамп подчеркнул, что экономика России сейчас в очень плохом состоянии. При этом он отметил, что это более крупная и мощная страна с этой точки зрения в сравним с Украиной.
Что предшествовало и о каких санкциях речь
Напомним, в среду 7 января сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп дал "зеленый свет" двухпартийному законопроекту о санкциях против РФ.
Он рассказал, что имел очень продуктивную встречу с лидером страны, в ходе которых был одобрен документ. Грэм пояснил, что законопроект позволит Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, которые подпитывают военную машину Кремля.
Отметим, что речь идет о введении 500% пошлин на импорт товаров в США из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Соавтором этого документа в том числе является Грэм.
К слову, по словам сенатора, он ожидает голосование за законопроект уже на следующей неделе.