США задержали еще один танкер "теневого флота" РФ в Карибском бассейне, - WSJ

Пятница 09 января 2026 15:11
США задержали еще один танкер "теневого флота" РФ в Карибском бассейне, - WSJ
Автор: Ірина Глухова

В пятницу, 9 января, США задержали танкер Olina в Карибском бассейне вблизи Тринидада. Это уже пятый подобный перехват судов за последние недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.

По словам американских чиновников, береговая охрана США поднялась на борт нефтяного танкера и продолжала следить за другими судами, которые пытались обойти блокаду США в отношении танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее, под санкциями.

Как пишет Reuters, судно Olina, которое, согласно публичной базе судоходства Equasis, ошибочно ходило под флагом Восточного Тимора, ранее вышло из Венесуэлы.

После этого танкер снова вернулся в регион, где и был захвачен американцами.

По данным Главного управления разведки, танкер в период действия нефтяного эмбарго G7+ был задействован в экспорте российской нефти и нефтепродуктов из портов России в Балтийском и Черном морях, а также в тихоокеанском регионе. Основными направлениями поставок были Китай, Индия и Турция.

Международная экологическая организация Greenpeace относит это судно к так называемому теневому флоту, который транспортирует российскую нефть по всему миру и представляет угрозу для окружающей среды.

В связи с перевозкой российской нефти и нефтепродуктов танкер попал под санкции ряда стран. 17 декабря 2024 года ограничения ввело Соединенное Королевство. 10 января 2025 года санкции наложили США, а 21 февраля 2025 года - Канада.

Задержание танкеров

Напомним, 7 января, российское судно Bella 1 (сейчас оно называется Marinera) было задержано американскими военными. Этот танкер является частью так называемого "теневого флота", транспортирующего подсанкционную нефть из России, Ирана и Венесуэлы.

Причиной стало нарушение санкций США.

Также стало известно, что кроме танкера Marinera в Атлантическом море, США захватили в Карибском море еще одно судно из санкционного "теневого флота" РФ - танкер Sophia.

