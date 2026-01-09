Удар "Орешником" по Львовской области: в Воздушных силах раскрыли тактику россиян

Россия применяет по Украине баллистические ракеты средней дальности, пытаясь запугать Запад и повлиять на партнеров Украины. Удар "Орешником" по Львовской области носит демонстративный и медийный характер.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Мы не знаем, как там Путин (российский диктатор Владимир Путин- ред.) называет "Арешник". Мы говорим о ракете баллистической, ракете баллистической средней дальности. Конечно, это оружие, которым уже не впервые Путин пугает Запад. Скажем так, применяет по Украине", - пояснил Игнат.
По его словам, в прошлый раз по Днепру была примерно такая атака, "но сегодня это Львовщина".
Как рассказал представитель Воздушных сил, такими ударами РФ пытается создать громкий информационный эффект и показать якобы способность бить вблизи границ стран НАТО.
"Таким образом противник делает мощную и медийную тему, потому что нужно запугать Запад. Мол "мы бьем далеко, бьем аж под границы стран НАТО". Географическое расположение Львова, разумеется, близко к Польше. Поэтому противник выбрал этот регион, чтобы провести такие действия атакующие с целью влияния на наших партнеров", - отметил Игнат.
Он также пояснил, что массированные удары по Украине имеют целью не только давление на международных партнеров, но и запугивание населения, особенно накануне похолодания.
"Кроме того, паника, конечно, накануне морозов, массовые удары. Вы же понимаете, что бьют по объектам критической инфраструктуры практически по всем регионам. Это и Киев, и Запорожье, видели Днепр, отключение света. Это делается с целью воздействия на население в частности", - добавил Игнат.
Напомним, сегодня ночью во Львовской области прогремела серия взрывов после сообщения, что Россия осуществила пуски с полигона "Капустин Яр" в Архангельской области.
После этого местные власти заявили о прилете по объекту критической инфраструктуры и частичном отключении газоснабжения.
Впоследствии в Воздушном командовании "Запад" сообщили, что баллистическая ракета, которой ударили по Львовской области, летела со скоростью 13 тысяч километров в час, ее тип будет установлен после изучения всех ее элементов.
Российский режим поспешил подтвердить запуск баллистической ракеты на Львов. При этом в РФ вспомнили фейк о якобы "атаке на резиденцию" Путина и этим объяснили свой очередной теракт.
Впрочем, в Воздушных силах не подтвердили удар "Орешником", но указали место запуска именно полигон Капустин Яр, где базируются ракеты такого типа.
Что это за ракета и в чем ее опасность - читайте в материале РБК-Украина.