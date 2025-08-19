Удар по нефтепроводу "Дружба" не влияет на Венгрию и Словакию, - Еврокомиссия
Атака украинских беспилотников на нефтепровод "Дружба" никак не повлияла на поставки нефти в Венгрию и Словакию. Она не несет угрозы энергобезопасности Евросоюза, несмотря на жалобы Будапешта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Европейской комиссии Евы Грнчиржовой.
Так, несмотря на жалобы Венгрии на якобы прекращение поставок нефти, в Еврокомиссии считают, что это не соответствует действительности. Более того, в ЕС "не имеют информации" о том, кто именно атаковал нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Дружба" на территории России.
"Мы поддерживаем контакты с венгерскими и словацкими органами власти, и, что важно, приостановление не влияет на безопасность поставок, которая всегда является приоритетом для Европейской комиссии", - сказала она.
Напомним, украинские дроны-камикадзе в ночь на 13 августа атаковали и вывели из строя нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Транснефть Дружба" в Унече Брянской области. А в ночь на 18 августа Силы беспилотных систем нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области.
Из-за ударов дронов нефтепровод прекратил работу на неопределенный срок. Это подтвердил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.
После этого в Венгрии началась настоящая истерика. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия якобы осталась без российской нефти после удара по нефтеперекачивающей станции в Брянской области. Также Будапешт снова угрожает прекратить продажу Украине электроэнергии.