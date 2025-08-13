Украинские дроны поразили крупнейший узел нефтепровода "Дружба" в Брянской области

Сегодня ночью украинские дроны-камикадзе нанесли удар по нефтеперекачивающей станции нефтепровода "Транснефть Дружба" в городе Унеча Брянской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и Генштаб .

По информации источников, операция была проведена Главным управлением разведки МО Украины совместно с подразделениями Сил обороны.

Так, в ночь на 13 августа в районе Унечи прогремела серия взрывов, после чего на ЛПДС "Унеча" вспыхнул масштабный пожар. На место прибыли подразделения экстренных служб.

Как пояснили источники, ЛПДС "Унеча" является крупнейшим узлом магистральной сети нефтепроводов Дружба, принадлежащей холдингу АК Транснефтепродукт и который задействован в обеспечении ВПК страны-агрессора. Основная функция станции - транспортировка нефти по трубопроводной системе, общая протяженность которой составляет около 9 тыс. км.

Генштаб подтвердил поражение нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области.

На объекте зафиксировано поражение и масштабный пожар в районе здания подпорной насосной станции. Также есть информация о взрывах в районе резервуарного парка и участка размещения магистральных и подпорных насосов.

В Генштабе добавили что "Унеча" обеспечивает транспортировку нефти одновременно для двух нефтепроводов. Ежегодно имеет мощность прокачивать 60 млн тонн сырья.