Нефтепровод "Дружба" после ударов Украины прекратил работу, - Мадяр

Тамбов, Понедельник 18 августа 2025 23:23
Нефтепровод "Дружба" после ударов Украины прекратил работу, - Мадяр Фото: командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Birds of the Magyar 414OB)
Автор: Наталья Юрченко

Российский нефтепровод "Дружба" прекратил перекачку нефти. Это произошло после атак украинских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди ("Мадяра") в Facebook.

"Нефтепровод "Дружба" отдыхает. Полный стоп перекачки нефти на неопределенный срок. Поздравление от Птиц СБС", - отметил он.

"Мадяр" добавил, что нефтеперекачивающая станция "Никольское" в Тамбовской области уничтожена бойцами 14 полка Сил беспилотных систем ВСУ.

Атака на "Дружбу"

Напомним, Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 18 августа Силы беспилотных систем нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области.

В результате попадания там вспыхнул пожар. Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.

Нефтеперекачивающая станция "Никольское" является частью экономической инфраструктуры РФ и обеспечивает оккупационные войска.

Стоит добавить, что "Дружба" - один из крупнейших и мощнейших в мире нефтепровод с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки. Через этот трубопровод российская нефть шла в страны Европы.

