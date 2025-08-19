ua en ru
Удар по нафтопроводу "Дружба" не впливає на Угорщину та Словаччину, - Єврокомісія

Євросоюз, Вівторок 19 серпня 2025 22:18
Удар по нафтопроводу "Дружба" не впливає на Угорщину та Словаччину, - Єврокомісія Ілюстративне фото: Угорщина дуже залежна від російської нафти (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Атака українських безпілотників на нафтопровід "Дружба" жодним чином не вплинула на постачання нафти в Угорщину та Словаччину. Вона не несе загрози енергобезпеці Євросоюзу, попри скарги Будапешту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Європейської комісії Єви Грнчіржової.

Так, попри скарги Угорщини на нібито припинення постачань нафти, в Єврокомісії вважають, що це не відповідає дійсності. Щобільше, в ЄС "не мають інформації" про те, хто саме атакував нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" на території Росії.

"Ми підтримуємо контакти з угорськими та словацькими органами влади, і, що важливо, призупинення не впливає на безпеку постачання, яка завжди є пріоритетом для Європейської комісії", - сказала вона.

Нагадаємо, українські дрони-камікадзе в ніч на 13 серпня атакували та вивели з ладу нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Транснефть Дружба" в Унечі Брянської області. А в ніч на 18 серпня Сили безпілотних систем завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області.

Через удари дронів нафтопровід припинив роботу на невизначений термін. Це підтвердив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Після цього в Угорщині почалася справжня істерика. Міністр закордонних справ країни Петер Сійярто заявив, що Угорщина нібито залишилася без російської нафти після удару по нафтоперекачувальній станції в Брянській області. Також Будапешт знову погрожує припинити продаж Україні електроенергії.

Єврокомісія Угорщина
