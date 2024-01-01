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Sea Baby несут не только взрывчатку. Раскрыта новая тайна морских дронов (видео)

Киев, Понедельник 01 января 2024 12:47
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Sea Baby несут не только взрывчатку. Раскрыта новая тайна морских дронов (видео) Фото: дроны Sea Baby могут стрелять ракетами (u24gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец, Дмитрий Левицкий

Морские дроны СБУ под названием Sea Baby могут не только нести взрывчатку. Они еще способны стрелять ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку главы СБУ Василия Малюка для УП и эксклюзивное видео, полученное от собственных источников.

Малюк о морских дронах

Как отметил Малыш, морские дроны СБУ загнали российские корабли в порты базирования и возобновили работу зернового коридора.

"Мы стремимся выбить все ракетоносители из украинской акватории Черного моря. А тогда обратим внимание и на подлодки", - сказал глава СБУ, добавив, что оккупантов ждут очень неприятные сюрпризы.

"Президент Зеленский поставил задачу: сделать так, чтобы Украина доминировала в Черном море. Для СБУ это направление - одно из приоритетных", - акцентировал Малюк.

В свою очередь глава СБУ отметил, что россияне уже вывели все серьезные корабли из Крыма, но это им не поможет.

"Российского флота в Крыму не должно быть вообще", - сказал он.

СБУ использует не только Sea Baby

При этом источники РБК-Украина сообщили, что СБУ использует два дрона собственного производства. Первый - Sea Baby. Он не только несет 850 кг заряда, оснащен связью стоимостью 300 тысяч долларов, но и имеет огнеметную систему. То есть способен стрелять по врагу. Второй - "Мамай" - дрон-камикадзе, который доносит 450 кг взрывчатки в любую точку Черного моря.

Предыстория

Напомним, что в августе глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что морские дроны - это уникальная разработка спецслужбы. Именно они успешно атаковали Крымский мост в июле 2023 года, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG". А также под ударом этих дронов оказались корабли "Самум" и "Павел Державин". Кроме того, они нанесли повреждение большому военному буксиру врага "Николай Муру" и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю "Владимир Козицкий".

Также в Службе безопасности Украины недавно сообщили, что имеют на вооружении еще один морской дрон, который помогает проводить операции в Черном море. Название его - "Мамай".

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Служба безопасности Украины чорное море дрони
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