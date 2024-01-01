ua en ru
Пн, 01 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел дроном Сумской области: погибли два человека, еще одна женщина ранена

Сумская область, Понедельник 01 января 2024 17:41
UA EN RU
Обстрел дроном Сумской области: погибли два человека, еще одна женщина ранена Архивное фото: В результате атаки дроном в Сумской области погибла женщина (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате сегодняшней российской атаки по Сумской области погибла женщина. Продолжается спасательная операция в Эсманской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора и полицию Сумской области.

Отмечается, что около 15:00 оккупанты атаковали беспилотниками Эсманскую общину в Сумской области. Один беспилотник попал в многоквартирный жилой двухэтажный дом, его жительница получила тяжелые ранения, от которых скончалась в больнице.

По предварительной информации, под завалами находится мужчина, поисково-спасательная операция продолжается.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством.

Обновленная информация

Фото: Последствия удара (facebook.com/policesumy)

В полиции сообщили, что 40-летний мужчина погиб от удара РФ. Также еще одна женщина получила ранения.

Атака "Шахедов" по Сумской области

Ранее Сумская ОВА сообщила, что в результате удара дрона по зданию в Эсманской общине пострадали три человека.

До этого ОВА заявляла, что ВСУ удалось сбить два "Шахеда" в области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Сумская область Война в Украине
NEWS
РФ в новогоднюю ночь запустила по Украине 90 "Шахедов" и 8 ракет: сколько сбила ПВО
РФ в новогоднюю ночь запустила по Украине 90 "Шахедов" и 8 ракет: сколько сбила ПВО
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году