Обстрел дроном Сумской области: погибли два человека, еще одна женщина ранена

В результате сегодняшней российской атаки по Сумской области погибла женщина. Продолжается спасательная операция в Эсманской общине.

Отмечается, что около 15:00 оккупанты атаковали беспилотниками Эсманскую общину в Сумской области. Один беспилотник попал в многоквартирный жилой двухэтажный дом, его жительница получила тяжелые ранения, от которых скончалась в больнице.

По предварительной информации, под завалами находится мужчина, поисково-спасательная операция продолжается.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством.

Обновленная информация

Фото: Последствия удара (facebook.com/policesumy)

В полиции сообщили, что 40-летний мужчина погиб от удара РФ. Также еще одна женщина получила ранения.

Атака "Шахедов" по Сумской области

Ранее Сумская ОВА сообщила, что в результате удара дрона по зданию в Эсманской общине пострадали три человека.

До этого ОВА заявляла, что ВСУ удалось сбить два "Шахеда" в области.