Уничтожена техника и почти 300 россиян: какая ситуация на Таврическом направлении

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще почти 300 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 59 единиц военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В общей сложности, на Таврическом направлении россияне нанесли 13 авиаударов, провели 28 боевых столкновений и совершили 1035 артобстрелов. Остается высокой угрозой применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районах Степного, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку от Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать захватчиков в районе Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 4 атаки.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили атаку противника у Урожайного Донецкой области.

А на Запорожском направлении украинские воины и воины отразили 5 вражеских атак вблизи Работино и южнее Новодаровки Запорожской области.

Потери врага

Общие потери российской армии составили 288 человек.

Также украинские бойцы уничтожили 59 единиц военной техники врага.

1 танк;

9 ББМ;

4 артсистемы;

3 ПТРК;

30 БПЛА;

9 автомобилей;

3 единицы спецтехники.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра, расширяя занятый плацдарм. Кроме того, украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника, за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений.

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 1 января, составили 780 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет около 360 010 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 танков, 17 ББМ и 18 артсистем врага.