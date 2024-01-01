В оккупированном Лисичанске был "прилет" по училищу, где базировались солдаты РФ, - СМИ
Временно оккупированный Лисичанск вчера, 31 декабря, находился под ударом. "Прилет", вероятно, зафиксировали по зданию с российскими солдатами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".
По информации издания, факт удара по Лисичанску сегодня ночью подтвердила оккупационная администрация города.
"В 00:40 (23:40 по Киеву - ред.) улицы города осветили разрывы снарядов… Но даже чудеса в новом году на нашей стороне - в результате обстрела ни один мирный житель не пострадал", - сказано в сообщении "администрации".
Но, в то же время, российские Telegram-каналы пишут о том, что украинские военные якобы ударили по расположению казацкого добровольческого отряда "Кубань" (БАРС-16). Солдаты базировались в 94-м училище в Лисичанске.
Взрывы в оккупации
Напомним, на временно оккупированных территориях Украины регулярно гремят взрывы. Часто они являются следствием ударов украинских защитников по российским солдатам и их технике. Также в оккупации работают партизаны.
Несколько недель назад во временно оккупированном Мелитополе в результате взрыва ранения получил "полицейский", который приехал из Краснодара.
При этом 22 декабря в Бердянске гремели взрывы. Они произошли во время атаки беспилотников на город.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.