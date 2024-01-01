ua en ru
Пн, 01 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ударили из HIMARS. Бойцы ССО уничтожили российский ЗРК "Бук" в Донецкой области (видео)

Донецкая область, Понедельник 01 января 2024 12:24
UA EN RU
Ударили из HIMARS. Бойцы ССО уничтожили российский ЗРК "Бук" в Донецкой области (видео) Фото: украинский военный в HIMARS (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Воины Сил специальных операций ВСУ навели огонь HIMARS на вражеский зенитно-ракетный комплекс "Бук" в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

Как сообщается, операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий в Донецком направлении зафиксировали зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" и станцию обнаружения и целеуказания 9С36, входящую в состав комплекса.

ЗРК "Бук" предназначен, в частности, для поражения авиации, тактических баллистических и авиационных ракет, надводных и наземных целей.

Операторы ССО навели на вражеский "Бук" и РЛС огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате профессиональной корректировки и точного огневого поражения техника противника была уничтожена.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру понедельника, 1 января, составили 780 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет около 360 010 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 танков, 17 ББМ и 18 артсистем врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Силы специальных операций Война России против Украины
NEWS
РФ в новогоднюю ночь запустила по Украине 90 "Шахедов" и 8 ракет: сколько сбила ПВО
РФ в новогоднюю ночь запустила по Украине 90 "Шахедов" и 8 ракет: сколько сбила ПВО
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году