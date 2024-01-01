Ударили из HIMARS. Бойцы ССО уничтожили российский ЗРК "Бук" в Донецкой области (видео)

Воины Сил специальных операций ВСУ навели огонь HIMARS на вражеский зенитно-ракетный комплекс "Бук" в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

Как сообщается, операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий в Донецком направлении зафиксировали зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" и станцию обнаружения и целеуказания 9С36, входящую в состав комплекса.

ЗРК "Бук" предназначен, в частности, для поражения авиации, тактических баллистических и авиационных ракет, надводных и наземных целей.

Операторы ССО навели на вражеский "Бук" и РЛС огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате профессиональной корректировки и точного огневого поражения техника противника была уничтожена.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру понедельника, 1 января, составили 780 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет около 360 010 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 танков, 17 ББМ и 18 артсистем врага.