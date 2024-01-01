Взял кредит и пошел воевать за оккупантов. В Житомире объявили приговор боевику "ДНР"
Жителя Славянска (Донецкая область), который вступил в ряды "ДНР" и воюет за оккупантов, приговорили к 12 годам тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление СБ Украины в Житомирской области.
Детали дела
Злоумышленником оказался житель Славянска, который еще в 2015 году добровольно присоединился к террористам на востоке Украины.
"Сделал он это из меркантильных соображений - мужчина оформил в одном из украинских банков долларовый кредит, который не хотел возвращать", - говорится в сообщении.
После соответствующей подготовки фигурант получил позывной "Прораб" и должность старшины механизированной роты так называемого "отдельного мотострелкового гвардейского (штурмового) "Иловайского" батальона (известного как "сомали"), который подчинен "Министерству обороны ДНР".
Фото: Боевик (facebook.com/ssu.zhytomyr)
Как установили следователи и контрразведчики СБУ, на протяжении 9 лет войны боевик "Прораб" с готовностью выполняет приказы главарей террористов относительно активных боевых действий против сил АТО/ООС.
Боевику вынесли приговор
За "боевые подвиги" "сомалиец" имеет псевдонаграды от так называемых "высших руководителей политического и силового блоков" террористической организации "ДНР".
Благодаря доказательной базе Королевский районный суд Житомира признал вражеского соратника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- участие в деятельности террористической организации;
- участие в деятельности непредвиденного законом вооруженного формирования.
Ему назначено наказание - 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Для обеспечения реального его исполнения постановлением следователя СБУ осужденный объявлен в международный розыск.
Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания фигуранта.
О ком может идти речь
СБУ не указала имени и фамилии боевика, однако мужчину с таким же позывным можно найти в базе сайта "Миротворец".
Глянцев Андрей является уроженцем Славянска. Человек с таким же именем и фамилией также находится в базе розыска МВД Украины по аналогичным статьям Уголовного кодекса.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.