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Взял кредит и пошел воевать за оккупантов. В Житомире объявили приговор боевику "ДНР"

Украина, Понедельник 01 января 2024 22:01
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Взял кредит и пошел воевать за оккупантов. В Житомире объявили приговор боевику "ДНР" Архивное фото: В Житомире объявили приговор боевику "ДНР" (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Жителя Славянска (Донецкая область), который вступил в ряды "ДНР" и воюет за оккупантов, приговорили к 12 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление СБ Украины в Житомирской области.

Детали дела

Злоумышленником оказался житель Славянска, который еще в 2015 году добровольно присоединился к террористам на востоке Украины.

"Сделал он это из меркантильных соображений - мужчина оформил в одном из украинских банков долларовый кредит, который не хотел возвращать", - говорится в сообщении.

После соответствующей подготовки фигурант получил позывной "Прораб" и должность старшины механизированной роты так называемого "отдельного мотострелкового гвардейского (штурмового) "Иловайского" батальона (известного как "сомали"), который подчинен "Министерству обороны ДНР".

Взял кредит и пошел воевать за оккупантов. В Житомире объявили приговор боевику &quot;ДНР&quot;

Фото: Боевик (facebook.com/ssu.zhytomyr)

Как установили следователи и контрразведчики СБУ, на протяжении 9 лет войны боевик "Прораб" с готовностью выполняет приказы главарей террористов относительно активных боевых действий против сил АТО/ООС.

Боевику вынесли приговор

За "боевые подвиги" "сомалиец" имеет псевдонаграды от так называемых "высших руководителей политического и силового блоков" террористической организации "ДНР".

Благодаря доказательной базе Королевский районный суд Житомира признал вражеского соратника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • участие в деятельности террористической организации;
  • участие в деятельности непредвиденного законом вооруженного формирования.

Ему назначено наказание - 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Для обеспечения реального его исполнения постановлением следователя СБУ осужденный объявлен в международный розыск.

Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания фигуранта.

О ком может идти речь

СБУ не указала имени и фамилии боевика, однако мужчину с таким же позывным можно найти в базе сайта "Миротворец".

Глянцев Андрей является уроженцем Славянска. Человек с таким же именем и фамилией также находится в базе розыска МВД Украины по аналогичным статьям Уголовного кодекса.

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