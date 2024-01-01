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ВСУ уничтожили ракету Х-59 в Днепропетровской области

Днепровский район, Понедельник 01 января 2024 17:47
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ВСУ уничтожили ракету Х-59 в Днепропетровской области Архивное фото: ВСУ уничтожили ракету Х-59 в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины сегодня, 1 января, уничтожили российскую ракету в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

Отмечается, что речь идет об управляемой авиационной ракете Х-59.

Ее удалось уничтожить в Днепровском районе Днепропетровской области.

Это результат работы подразделения Воздушного командования "Восток".

Атака РФ по Украине в новогоднюю ночь

Российские войска этой ночью атаковали Украину беспилотниками Shahed. Под ударами оказались Одесса, Днепр, Львов. Известно о пострадавших, есть погибшие и разрушение инфраструктуры.

В общей сложности российские террористы в новогоднюю ночь атаковали Украину 90 дронами-камикадзе Shahed и восемью ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 87 вражеских беспилотников.

О последствиях этой атаки читайте в материале РБК-Украина.

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