Бойцы ГУР поразили корабль Черноморского флота РФ под Новороссийском (видео)
В акватории Черного моря под Новороссийском украинские военные выследили и вывели из строя корабль Черноморского флота РФ. Таких у врага всего четыре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналГлавного управления разведки МО Украины.
Атака произошла 10 сентября 2025 года.
Как рассказали разведчики, в акватории Черного моря спецназовцы ГУР МО Украины выследили и успешно атаковали очередную дорогостоящую военную цель государства-агрессора - корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава вражеского ЧФ РФ.
Указанный корабль россияне ввели в эксплуатацию в 2015 году.
Стоимость корабля составляет около 60 миллионов долларов, а в составе флота государства-агрессора есть только четыре таких судна. MPSV07 оборудован современными водолазными комплексами, телеуправляемыми аппаратами, гидролокатором бокового обзора и средствами радиоэлектронной разведки.
На момент атаки вражеский корабль осуществлял патрулирование и проводил радиоэлектронную разведку вблизи бухты Новороссийска, где дислоцированы остатки Черноморского флота РФ.
По данным ГУР, удар украинского боевого беспилотника был нанесен по мостику управления, где расположено оборудование навигации и связи.
В результате атаки уничтожена аппаратура РЭР, а судно выведено из строя и требует дорогостоящего ремонта.
Работа ГУР
Напомним, недавно украинские спецназовцы провели успешный рейд в Черном море. Как результат - уничтожен вражеский катер типа БЛ-680, РЛС "Гарпун-Б" и комплекс РЭБ "Гроза".
Ранее, во время операции в Черном море ударный морской дрон прорвался в бухту Новороссийска, где базируются остатки российского Черноморского флота.
Из-за детонации дрона погибла группа из пяти элитных российских водолазов-разведчиков, которые пытались его поднять и исследовать.
Также в Азовском море украинские военные поразили малый ракетный корабль России "Буян-М", который является носителем крылатых ракет "Калибр". Попадание зафиксировали на видео.