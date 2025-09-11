США снимают санкции с авиакомпании "Белавиа" и хотят вернуть посольство в Минск

Соединенные Штаты в ближайшее время снимут санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа", и планируют вернуть посольство США в Минск.

Об этом заявил представитель президента США Джон Коул, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БелТА ".

"Это решение (о снятии санкций - ред.) было принято президентом, который сказал: "Сделайте это немедленно". Сейчас решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, привлеченными к этой работе", - отметил Коул.

Он также добавил, что снятие санкций с авиакомпании "Белавиа" - это только начало.

"Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство (США - ред.) вернулось. Я знаю, что оно вернется. Это вопрос близкого будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь. И мы будем работать над этим", - добавил представитель президента США на встрече с российским диктатором Александром Лукашенко.

Отметим, что 28 февраля 2022 года Государственный департамент США издал приказ об отъезде госслужащих США и прекращении деятельности посольства в Минске из-за вторжения России в Украину.