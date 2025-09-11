ua en ru
США снимают санкции с авиакомпании "Белавиа" и хотят вернуть посольство в Минск

Четверг 11 сентября 2025 14:46
США снимают санкции с авиакомпании "Белавиа" и хотят вернуть посольство в Минск Фото: США снимают санкции с авиакомпании "Белавиа" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты в ближайшее время снимут санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа", и планируют вернуть посольство США в Минск.

Об этом заявил представитель президента США Джон Коул, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"БелТА".

"Это решение (о снятии санкций - ред.) было принято президентом, который сказал: "Сделайте это немедленно". Сейчас решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, привлеченными к этой работе", - отметил Коул.

Он также добавил, что снятие санкций с авиакомпании "Белавиа" - это только начало.

"Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство (США - ред.) вернулось. Я знаю, что оно вернется. Это вопрос близкого будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь. И мы будем работать над этим", - добавил представитель президента США на встрече с российским диктатором Александром Лукашенко.

Отметим, что 28 февраля 2022 года Государственный департамент США издал приказ об отъезде госслужащих США и прекращении деятельности посольства в Минске из-за вторжения России в Украину.

Санкции против "Белавиа"

Напомним, в августе 2024 года США включили "Белавиа" в санкционный список. Еще ранее, в июне, Министерство торговли США продлило в отношении авиакомпании экспортные ограничения сроком на 180 дней.

Белорусская авиакомпания также находится под санкциями Евросоюза. Страны ЕС ввели санкции в отношении Belavia в 2021 году.

Произошло это на фоне миграционного кризиса на границе с Евросоюзом, а также после вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair из-за сообщения об угрозе минирования. В прошлом году суд общей юрисдикции Евросоюза отклонил иск авиакомпании "Белавиа", которая требовала снятия европейских санкций.

