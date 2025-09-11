ua en ru
Чт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На Запорожском направлении погиб украинский пилот Су-27

Четверг 11 сентября 2025 16:41
UA EN RU
На Запорожском направлении погиб украинский пилот Су-27 Фото: Александр Боровик, украинский летчик (facebook.com/39BRTA)
Автор: Иван Носальский

Украинский летчик Александр Боровик погиб во время выполнения боевой задачи на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 39 бригаду тактической авиации в Facebook.

"С грустью сообщаем, что 11 сентября 2025 года, около 13.30, на Запорожском направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб наш собрат - летчик 39-й бригады тактической авиации майор Боровик Александр Николаевич", - сказано в сообщении бригады.

Пилоту было 30 лет. В бригаде выразили искренние сочувствия родным и близким погибшего защитника.

Более подробных деталей о гибели украинского защитника военные не раскрывают.

Гибель Сергея Бондаря

Напомним, 23 августа стало известно, что украинский летчик Сергей Бондарь, который управлял истребителем МиГ-29 погиб. Это произошло во время захода на посадку.

Воин пытался посадить свой самолет после выполнения боевого задания.

В Воздушных силах сообщили, что причины и обстоятельства трагедии выясняются.

Бондарь был пилотом 40 бригады тактической авиации "Призрак Киева".

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Воздушные силы Украины Война в Украине
Новости
Шмыгаль сделал заявление о растущем уровне мобилизации в Украине за последний год
Шмыгаль сделал заявление о растущем уровне мобилизации в Украине за последний год
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России