Война в Украине
РФ копирует украинские дроны-перехватчики: Сырский заявил о "технологической гонке"

Четверг 11 сентября 2025 10:04
РФ копирует украинские дроны-перехватчики: Сырский заявил о "технологической гонке" Фото: Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россияне копируют успешные технологии ВСУ, в частности в сфере дронов-перехватчиков. В вопросе развития беспилотников происходит настоящая технологическая гонка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

"Украинские дроны нанесли противнику серьезное поражение как на тактическом уровне, так и в глубоком тылу. Речь идет об уничтожении и повреждении объектов логистики и обеспечения, в частности нефтеперерабатывающих заводов, складов боеприпасов, систем противовоздушной обороны", - отметил Сырский.

По его словам, противник продолжает адаптироваться и, уже традиционно, копировать успешные технологии ВСУ, в частности в сфере дронов-перехватчиков.

"Имеем дело с прямой технологической гонкой, в которой преимущество будет за теми, кто не просто модернизирует, а опережает. Наша задача - постоянное совершенствование существующих решений и создание новых технологий и тактик применения беспилотных систем", - добавил Главнокомандующий ВСУ.

В августе украинские дроны поразили более 60 тысяч целей. Лидерство остается за дронами-камикадзе и ударными бомберами, на которые приходится наибольшая доля уничтоженной вражеской техники и живой силы.

"Линия дронов" - одно из приоритетных направлений. Активно расширяем структуры, формируем новые подразделения, осуществляем интенсивную подготовку экипажей", - подчеркнул Сырский.

Deep Strike

ВСУ продолжают усиливать удары в оперативную глубину, в частности по технике и личному составу оккупационных войск. Проведенные успешные операции демонстрируют эффективность нашей тактики.

Также ударами вглубь последовательно снижается военный и экономический потенциал РФ. В августе был поражен ряд важных целей: НПЗ, объекты военно-промышленного комплекса, производственные мощности, обеспечивающие армию РФ топливом, дронами и ракетами.

Развитие РЭБ

"Враг наращивает глубину поражения с помощью БпЛА. Это требует усиления наших подразделений радиоэлектронной борьбы. Масштабируем способности РЭБ, и уже видим результат - в августе возросло количество подавленных дронов противника этими средствами", - добавил Сырский.

По его словам, во время совещания особое внимание уделили анализу боевого применения дронов, а также комплексной обработке больших массивов информации. Аналитика использования БпЛА позволяет оперативно корректировать тактику, повышать эффективность и опережать противника.

Удары по стратегическим объектам в РФ

Силы обороны Украины регулярно наносят удары по центрам логистики и производственным мощностям РФ, которые обеспечивают российскую армию.

Так, Силы беспилотных систем в ночь на 5 сентября атаковали объекты топливной инфраструктуры России и оккупированной территории. Поражения получили Рязанский нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза в Луганске.

Кроме того, в ночь на 21 августа дроны снова атаковали НПЗ в Новошахтинске Ростовской области, где возник пожар.

Также в ночь на 13 августа дроны ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае РФ.

