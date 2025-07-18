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Удар по Каменскому району Днепропетровщины: спасатели показали фото последствий

Пятница 18 июля 2025 12:38
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Удар по Каменскому району Днепропетровщины: спасатели показали фото последствий Фото: войска РФ ударили по Днепропетровской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня утром, 18 июля, атаковали дронами-камикадзе Каменский район Днепропетровской области. В результате удара погибло 2 человека, также есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

Отмечается, что по предварительным данным, два человека погибли, также 8 человек получили ранения, им оказывается помощь.

"В результате обстрела возник пожар, который спасатели ликвидировали. Повреждены админздания, торговый объект, частные жилые дома и транспортные средства", - говорится в сообщении ГСЧС.

Удары РФ по Днепропетровской области

Российские войска постоянно атакуют Днепропетровскую область, используя дроны и ракеты. Так, сегодня утром, 18 июля, в регионе объявили об угрозе применения вражеских дронов. Впоследствии в Каменском районе области прогремели взрывы, ударом повредило дома.

Кроме того, 13 июля вражеские беспилотники ночью атаковали Днепропетровскую область. В результате удара разрушено учебное заведение. В результате попаданий вспыхнула крыша и второй этаж здания, что вызвало пожар на площади 800 квадратных метров.

В тот же день в Великомихайловской громаде Синельниковского района враг направил кассетные боеприпасы по жилым кварталам. В результате взрывов возник пожар, повреждены пять частных домов. К сожалению, в результате обстрела погибла 88-летняя женщина.

Кроме того, Россия ночью 11 июля нанесла удары беспилотниками типа "Шахед" по Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.

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