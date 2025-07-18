Удар по Каменскому району Днепропетровщины: спасатели показали фото последствий

Российские войска сегодня утром, 18 июля, атаковали дронами-камикадзе Каменский район Днепропетровской области. В результате удара погибло 2 человека, также есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

"В результате обстрела возник пожар, который спасатели ликвидировали. Повреждены админздания, торговый объект, частные жилые дома и транспортные средства", - говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что по предварительным данным, два человека погибли, также 8 человек получили ранения, им оказывается помощь.

Удары РФ по Днепропетровской области

Российские войска постоянно атакуют Днепропетровскую область, используя дроны и ракеты. Так, сегодня утром, 18 июля, в регионе объявили об угрозе применения вражеских дронов. Впоследствии в Каменском районе области прогремели взрывы, ударом повредило дома.

Кроме того, 13 июля вражеские беспилотники ночью атаковали Днепропетровскую область. В результате удара разрушено учебное заведение. В результате попаданий вспыхнула крыша и второй этаж здания, что вызвало пожар на площади 800 квадратных метров.

В тот же день в Великомихайловской громаде Синельниковского района враг направил кассетные боеприпасы по жилым кварталам. В результате взрывов возник пожар, повреждены пять частных домов. К сожалению, в результате обстрела погибла 88-летняя женщина.

Кроме того, Россия ночью 11 июля нанесла удары беспилотниками типа "Шахед" по Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.