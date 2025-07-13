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Удар по Днепропетровской области: погибла женщина, повреждены пять домов

Воскресенье 13 июля 2025 11:58
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Удар по Днепропетровской области: погибла женщина, повреждены пять домов Фото: На Синельниковщине погибла 88-летняя женщина из-за обстрела РФ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Враг обстрелял Днепропетровскую область. Погибла женщина, повреждены дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака и ГСЧС Украины.

Как сообщают, в Великомихайловской громаде Синельниковского района враг направил кассетные боеприпасы по жилым кварталам.

В результате взрывов на одном из частных дворов возник пожар, охвативший летнюю кухню и гараж.

Пожарные оперативно потушили огонь, однако повреждены пять частных домов. К сожалению, в результате обстрела погибла 88-летняя женщина.

Фото: Атака РФ на Днепропетровщину (t.me/dsns_telegram)

Председатель Днепропетровской ОГА выразил соболезнования родным и близким погибших.

По данным ГСЧС, к работам привлечены 10 спасателей и 2 единицы техники в Днепропетровской области.

Атака на Днепропетровскую область

Напомним, что российские дроны ночью атаковали Днепропетровскую область. В результате удара разрушено учебное заведение.

В результате попаданий вспыхнула крыша и второй этаж здания, что вызвало пожар на площади 800 квадратных метров.

Кроме того, Россия ночью, 11 июля, нанесла удары беспилотниками типа "Шахед" по Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.

В то же время, в результате ливня многие улицы Харькова были затоплены.

Кроме того, из-за мощного ветра было немало сообщений о падении деревьев. Только в Саду Шевченко (центр города), как утверждалось, упало по меньшей мере 10 деревьев. Также писали, что дерево упало на электричку и не только.

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