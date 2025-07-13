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РФ ударила дронами по Днепропетровщине: разрушена школа, произошел масштабный пожар

Воскресенье 13 июля 2025 10:23
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РФ ударила дронами по Днепропетровщине: разрушена школа, произошел масштабный пожар Фото: Россияне ударили дронами по учебному заведению на Днепропетровщине (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские дроны ночью атаковали Днепропетровскую область. В результате удара разрушено учебное заведение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Как сообщают в ГСЧС, ночью в поселке Межевая Синельниковского района Днепропетровской области российские дроны атаковали учебное заведение. В

результате попаданий вспыхнула крыша и второй этаж здания, что вызвало пожар на площади 800 квадратных метров.

РФ ударила дронами по Днепропетровщине: разрушена школа, произошел масштабный пожар

Фото: Атака РФ на Днепропетровщину (t.me/dsns_telegram)

Пожар оперативно ликвидировали 14 спасателей и 3 единицы техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Информации о пострадавших пока нет.

Удар по Днепру

Напомним, что утром 24 июня в Днепре прогремела серия взрывов. Воздушные силы зафиксировали две баллистические цели в направлении города.

Как позже стало известно, россияне попали по жилому сектору. К тому же был поврежден пассажирский поезд "Одесса-Запорожье": взрывная волна разбила окна вагона, но прямых попаданий не было.

Всего в городе сильные повреждения получили: школы, детсады, общежитие, гимназия, городская больница, поликлиника, админздание. Почти все эти заведения получили попадания или повреждения.

В результате вражеского удара в городе погибло 19 человек.

Отметим, что начальник управления организации мероприятий гражданской защиты Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве Олег Стоволос в комментарии РБК-Украина рассказал, существует ли на сегодня действительно безопасное место во время вражеских ударов и почему "правило двух стен" может стоить жизни.

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