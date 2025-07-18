Удар по Кам'янському району Дніпропетровщини: рятувальники показали фото наслідків

Російські війська сьогодні зранку, 18 липня, атакували дронами-камікадзе Кам'янський район Дніпропетровської області. В результаті удару загинуло 2 людей, також є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

Зазначається, що 29-річна жінка знаходиться у важкому стані. Решта – середньої тяжкості.

За словами керівника ОВА, у Кам’янському районі постраждали 11 людей. Всі госпіталізовані.

Зазначається, що за попередніми даними, двоє людей загинули, також 8 осіб отримали поранення, їм надається допомога.

Удари РФ по Дніпропетровській області

Російські війська постійно атакують Дніпропетровську область, використовуючи дрони та ракети. Так, сьогодні зранку, 18 липня, у регіоні оголосили про загрозу застосування ворожих дронів. Згодом у Кам'янському районі області пролунали вибухи, ударом пошкодило будинки.

Окрім того, 13 липня ворожі безпілотники вночі атакували Дніпропетровську область. Внаслідок удару зруйновано навчальний заклад. Внаслідок влучань спалахнув дах і другий поверх будівлі, що спричинило пожежу на площі 800 квадратних метрів.

Того ж дня у Великомихайлівській громаді Синельниківського району ворог скерував касетні боєприпаси по житлових кварталах. Внаслідок вибухів виникла пожежа, пошкоджено п'ять приватних будинків. На жаль, у результаті обстрілу загинула 88-річна жінка.

Крім того, Росія вночі 11 липня завдала ударів безпілотниками типу "Шахед" по Дніпропетровській області, внаслідок чого є руйнування.

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