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Россия ударила "Шахедами" по Днепропетровской области: повреждено админздание

Пятница 11 июля 2025 07:56
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Россия ударила "Шахедами" по Днепропетровской области: повреждено админздание Иллюстративное фото: в Днепропетровской области есть повреждения (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Россия ночью, 11 июля, нанесла удары беспилотниками типа "Шахед" по Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровсакой ОВА Сергея Лысака.

По его словам, враг атаковал несколько населенных пунктов:

  • Синельниковский район,
  • Никополь,
  • Марганецкую громаду.

"Агрессор ударил беспилотниками по Покровской общине Синельниковского района. Изуродовано сельскохозяйственное предприятие. Произошел пожар", - сообщил Лысак.

Также россияне атаковали Никопольщину, применив FPV-дроны, тяжелую артиллерию и РСЗО "Град". Там, как отметил Лысак, были повреждены административное здание и линия электропередач. Также произошло возгорание.

"Повсюду – без погибших и пострадавших. Утром в Днепропетровской области защитники неба сбили БПЛА противника", - добавил он.

Атака дронов на Украину 11 июля

Напомним, в ночь на 11 июля Россия запустила дроны по Украине. Удару подвергся, прежде всего, Харьков, а именно, центр города. Взрыв зацепил роддом. Известно как минимум о девяти пострадавших.

В Чугуеве Харьковской области раздались взрывы. В результате удара было повреждено здание больницы. Пострадали несколько человек. Зафиксировано семь попаданий в общей сложности.

Также взрывы раздались в Николаеве. В городе вспыхнул пожар из-за атаки ударных дронов типа "Шахедов".

В Сумах во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Местные власти и военные призывали жителей следить за сообщениями и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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