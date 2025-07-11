Россия ударила "Шахедами" по Днепропетровской области: повреждено админздание

Россия ночью, 11 июля, нанесла удары беспилотниками типа "Шахед" по Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровсакой ОВА Сергея Лысака .

"Повсюду – без погибших и пострадавших. Утром в Днепропетровской области защитники неба сбили БПЛА противника", - добавил он.

Также россияне атаковали Никопольщину, применив FPV-дроны, тяжелую артиллерию и РСЗО "Град". Там, как отметил Лысак, были повреждены административное здание и линия электропередач. Также произошло возгорание.

По его словам, враг атаковал несколько населенных пунктов:

Атака дронов на Украину 11 июля

Напомним, в ночь на 11 июля Россия запустила дроны по Украине. Удару подвергся, прежде всего, Харьков, а именно, центр города. Взрыв зацепил роддом. Известно как минимум о девяти пострадавших.

В Чугуеве Харьковской области раздались взрывы. В результате удара было повреждено здание больницы. Пострадали несколько человек. Зафиксировано семь попаданий в общей сложности.

Также взрывы раздались в Николаеве. В городе вспыхнул пожар из-за атаки ударных дронов типа "Шахедов".

В Сумах во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Местные власти и военные призывали жителей следить за сообщениями и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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