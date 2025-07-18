РФ дронами ударила по Днепропетровской области: повреждены дома, есть погибшие

Российские войска сегодня утром, 18 июля, атаковали ударными беспилотниками Каменский район Днепропетровской области. В результате удара повреждены дома, есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

По словам Лысака, на месте вражеского удара атаки возник пожар. Также в результате атаки повреждены административные здания, магазин и частные дома.

Удары РФ по Днепропетровской области

Российские войска постоянно атакуют Днепропетровскую область, используя дроны и ракеты. Так, 13 июля вражеские беспилотники ночью атаковали Днепропетровскую область. В результате удара разрушено учебное заведение. В результате попаданий вспыхнула крыша и второй этаж здания, что вызвало пожар на площади 800 квадратных метров.

Также в тот же день в Великомихайловской громаде Синельниковского района враг направил кассетные боеприпасы по жилым кварталам. В результате взрывов возник пожар, повреждены пять частных домов. К сожалению, в результате обстрела погибла 88-летняя женщина.

Кроме того, Россия ночью 11 июля нанесла удары беспилотниками типа "Шахед" по Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.

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