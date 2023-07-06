Масштабные разрушения, жертвы и люди под завалами: что известно о последствиях удара по Львову

Львов подвергся ракетной атаке этой ночью во время масштабной воздушной тревоги в Украине. Предварительно, войска РФ выпустили по городу "Калибры" с акватории Черного моря. В результате вражеской атаки есть жертвы и раненые, продолжаются спасательные работы и разбор завалов.

Что известно о последствиях ракетного удара по Львову в ночь на 6 июля - в материале РБК-Украина .

Об взрывах во Львове стало известно около трех часов ночи. Их было несколько, в городе и области работала противовоздушная оборона. Как отмечали в командовании Воздушных сил ВСУ, повторные взрывы были результатом действий сил и средств ПВО.

Через некоторое время местные власти проинформировали о повреждении объекта критической инфраструктуры, а также многоквартирного дома. На места происшествия отправились экстренные службы. Проводятся работы по разбору завалов, под которыми находятся люди.

Во Львове сотрудники ГСЧС и полиция выносят раненых из разбитого жилого дома (фото: t.me/Klymenko_MVS)

Жертвы и пострадавшие

Как проинформировали в министерстве внутренних дел, по состоянию на 7:00 количество погибших составило 4 человека.

Кроме того, были травмированы еще 9 граждан. Сотрудники ГСЧС спасли 7 человек и эвакуировали 64.

Место происшествия во Львове после российского ракетного удара (фото: t.me/andriysadovyi)

Пожар и разрушения

По словам главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, на месте падения обломков ракеты на дом произошло возгорание, которое оперативно погасили.

В результате вражеской атаки по городу был поврежден многоквартирный дом - разрушены 3 и 4 этажа в двух подъездах.

Масштаб ущерба

Мэр Львова Андрей Садовый проинформировал, что на месте работает оперативный штаб, и граждане готовятся к отселению.

Также городской глава назвал нынешний удар "наибольшей атакой на гражданскую инфраструктуру Львова с начала полномасштабного вторжения".

"Есть погибшие и раненые. Разрушены более 50 жилищ. Чрезвычайники продолжают разбирать завалы", - написал он в Telegram.

Работы спасателей на месте происшествия (фото: t.me/dsns_telegram)

Реакция Зеленского

На ракетную атаку на Львов отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства опубликовал видео в своем Telegram с места трагедии.

"Львов. Последствия ночного удара российских террористов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным. Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый", - подписал Зеленский кадры.

Во Львове перекроют некоторые улицы

Местные власти сообщили о перекрытии улицы Стрыйской, поскольку сотрудники ГСЧС проводят работы по разбору завалов и достают оттуда людей.

В патрульной полиции Львова дали полный перечень мест, которые будут временно перекрыты:

Улица Стрыйская от Монумента Славы до Центра обслуживания плательщиков Львовской государственной налоговой инспекции Главного управления ГНС во Львовской области.

Улица Сахарова: улица Княгини Ольги до улицы Стрыйской.

Улица Героев Майдана в направлении улицы Стрыйской.

Во Львове временно перекроют Стрыйскую (фото: t.me/andriysadovyi)

Ночная атака РФ ночью 6 июля

Этой ночью в Украине снова была объявлена масштабная воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе нанесения противником ударов с помощью дронов и ракет.

Также стало известно о работе противовоздушной обороны. В ряде областей сообщали о звуках взрывов.

Все подробности о нынешней ночной вражеской воздушной атаки - читайте в материале РБК-Украина.