Удар "Искандером" по детской площадке в Кривом Роге: названы россияне, которые командовали атакой
СБУ заочно сообщила о подозрении четырем оккупантам, которые организовали ракетный удар по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года. Тогда погибли 20 человек, среди них - девять детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
Как проинформировали в СБУ, собрана доказательная база против командования вооруженных группировок РФ, которое 4 апреля 2025 года осуществило атаку по жилой застройке и детской площадке в густонаселенном районе центральной части города.
По материалам дела, во время воздушного нападения оккупанты применили баллистическую ракету "Искандер-М" с осколочно-фугасной боевой частью.
Кто руководил ракетным обстрелом
По данным ведомства, к атаке причастны четыре российских офицера.
- генерал-полковник Алексей Ким - начальник штаба объединенной группировки войск РФ. Как установили спецслужбы, он осуществлял общее руководство атакой;
- вице-адмирал Александр Пешков - начальник Объединенного центра планирования и координации огневого поражения РФ. Он был привлечен для реализации удара;
- контр-адмирал Алексей Петрушин - начальник центра управления разведкой и координацией огневого поражения РФ. По данным СБУ, он осуществил подготовку и техническое обеспечение воздушного нападения на Кривой Рог;
- полковник Александр Киседобрев - глава управления ракетных войск и артиллерии РФ выполнял подготовку и техническое обеспечение удара.
Следователи Службы безопасности заочно сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения командования российских войск к ответственности за преступления против нашего государства.
Что известно об атаке на Кривой Рог
Напомним, российская армия вечером пятницы, 4 апреля, нанесла баллистический удар по жилому району в Кривом Роге.
Ракета попала рядом с домами и детской площадкой. В результате атаки погибли 19 человек, среди них девять детей.
Тогда было повреждено около 20 многоэтажек, более 30 автомобилей, а также учреждения образования и общественного питания. Позже в городе умер еще один пострадавший.
Минобороны РФ цинично сообщило, что якобы "поражено место совещания с командирами и инструкторами в одном из ресторанов Кривого Рога", и якобы "погибли" 85 украинских военных и западных офицеров. Генштаб ВСУ официально опроверг эти заявления российской пропаганды.
