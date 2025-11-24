ua en ru
Удар "Искандером" по детской площадке в Кривом Роге: названы россияне, которые командовали атакой

Понедельник 24 ноября 2025 12:45
Удар "Искандером" по детской площадке в Кривом Роге: названы россияне, которые командовали атакой Фото: россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу (t.me/V_Zelenskiy_officia)
Автор: Ірина Глухова

СБУ заочно сообщила о подозрении четырем оккупантам, которые организовали ракетный удар по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года. Тогда погибли 20 человек, среди них - девять детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Как проинформировали в СБУ, собрана доказательная база против командования вооруженных группировок РФ, которое 4 апреля 2025 года осуществило атаку по жилой застройке и детской площадке в густонаселенном районе центральной части города.

По материалам дела, во время воздушного нападения оккупанты применили баллистическую ракету "Искандер-М" с осколочно-фугасной боевой частью.

Кто руководил ракетным обстрелом

По данным ведомства, к атаке причастны четыре российских офицера.

  • генерал-полковник Алексей Ким - начальник штаба объединенной группировки войск РФ. Как установили спецслужбы, он осуществлял общее руководство атакой;
  • вице-адмирал Александр Пешков - начальник Объединенного центра планирования и координации огневого поражения РФ. Он был привлечен для реализации удара;
  • контр-адмирал Алексей Петрушин - начальник центра управления разведкой и координацией огневого поражения РФ. По данным СБУ, он осуществил подготовку и техническое обеспечение воздушного нападения на Кривой Рог;
  • полковник Александр Киседобрев - глава управления ракетных войск и артиллерии РФ выполнял подготовку и техническое обеспечение удара.

Следователи Службы безопасности заочно сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения командования российских войск к ответственности за преступления против нашего государства.

Что известно об атаке на Кривой Рог

Напомним, российская армия вечером пятницы, 4 апреля, нанесла баллистический удар по жилому району в Кривом Роге.

Ракета попала рядом с домами и детской площадкой. В результате атаки погибли 19 человек, среди них девять детей.

Тогда было повреждено около 20 многоэтажек, более 30 автомобилей, а также учреждения образования и общественного питания. Позже в городе умер еще один пострадавший.

Минобороны РФ цинично сообщило, что якобы "поражено место совещания с командирами и инструкторами в одном из ресторанов Кривого Рога", и якобы "погибли" 85 украинских военных и западных офицеров. Генштаб ВСУ официально опроверг эти заявления российской пропаганды.

Подробнее об атаке врага на Кривой Рог и последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

