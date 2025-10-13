ua en ru
Командовали ракетным ударом по дому в Умани: объявлено подозрение двум полковникам РФ

Понедельник 13 октября 2025 15:50
Фото: дом, куда попали ракеты РФ в Умани (t.me/cherkaskaODA )
Автор: Ірина Глухова

СБУ заочно сообщила о подозрении двум российским полковникам, которые командовали ракетным ударом по многоэтажке в Умани 23 апреля 2023 года. Тогда погибло 24 человека, среди них - шестеро детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Как рассказали в ведомстве, СБУ собрала доказательства против еще двух высокопоставленных российских вооруженных сил, причастных к авиаудару по Черкасской области 28 апреля 2023 года, когда оккупанты ударили по многоэтажке в Умани.

Тогда российские войска выпустили по городу две крылатые ракеты класса "воздух-земля", в результате чего погибли 24 мирных жителя, среди них - шестеро детей. Еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести.

Кроме разрушенного дома, значительные повреждения получили семь близлежащих многоэтажек, шесть предприятий и около 70 гражданских автомобилей.

По данным следствия, общее управление атакой осуществлял генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, командующий дальней авиацией ВКС РФ, который уже имеет статус подозреваемого в военных преступлениях.

Выполнение ракетного удара координировали:

  • полковник Николай Варпахович - командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии РФ;
  • полковник Олег Скитский - командир 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации РФ.

Правоохранители заочно сообщили обоим офицерам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Им грозит пожизненное лишение свободы.

В СБУ отметили, что продолжаются мероприятия для привлечения всех причастных к ответственности.

Фото: СБУ сообщила о подозрении полковникам рф, которые командовали ракетным ударом по многоэтажке в Умани (ssu.gov.ua)

Атака на Умань

Рано утром, 28 апреля, российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Около 04:30 город Умань Черкасской области атаковали две крылатые ракеты, одна из которых вызвала мощный взрыв и пожар в жилом секторе.

В частности, произошло попадание в девятиэтажный дом. Был разрушен целый подъезд.

Поисково-спасательные работы продолжались более суток. В результате удара погибли 23 человека, а еще одна женщина умерла от полученных травм через три месяца.

Среди погибших - шестеро детей: трое мальчиков в возрасте полутора, 16 и 17 лет, и трое девочек - 8, 11 и 14 лет.

После этого в Умани объявили трехдневный траур по жертвам российского обстрела.

