ССО поразили российский ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области

Понедельник 22 сентября 2025 12:00
ССО поразили российский ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области Иллюстративное фото: ССО поразили российский ЗРК С-400 "Триумф" (doblest club)
Автор: Наталья Кава

Силы специальных операций поразили российский ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области, что в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций.

Как рассказали в ССО, в ночь на 5 сентября группа их бойцов проводила специальную разведку в ходе которой обнаружили комплекс ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области.

После получения визуального подтверждения объекта, операторами были переданы данные для нанесения огневого поражения.

"В результате успешных действий, ударные дроны Сил специальных операций поразили одну пусковую установку и радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", - рассказали в ССО.

РЛС ЗРК С-400 "Триумф"

Радиолокационная станция (РЛС) Зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" - это важная составляющая системы ПВО России. РЛС этого комплекса способна обнаруживать и сопровождать различные воздушные цели, такие как самолеты, крылатые ракеты, баллистические ракеты и другие воздушные объекты.

РЛС С-400 имеет высокий уровень дальности обнаружения - до 600 км, что позволяет обнаруживать угрозы на больших расстояниях и быстро реагировать на них. Она может одновременно обрабатывать большое количество целей, что позволяет обеспечить высокий уровень интеграции с другими ракетными системами

С-400 использует несколько типов ракет, способных уничтожать цели на разных расстояниях и высотах, от чего зависит успешность борьбы с многозадачными и разнообразными угрозами.

Спецоперации ССО на фронте в Украине

Стоит заметить, что украинские спецназовцы регулярно выполняют боевые задачи не только на передовой, но и в глубоком тылу противника.

Ранее мы писали, что бойцы ССО FPV-дроном повредили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". В частности, на отношение, что вражеский вертолет был подстрелен прямо в полете.

