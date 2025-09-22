ua en ru
Пн, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия стала реальной угрозой для мирового мира и безопасности, - глава МИД Эстонии

Эстония, Понедельник 22 сентября 2025 19:33
UA EN RU
Россия стала реальной угрозой для мирового мира и безопасности, - глава МИД Эстонии Фото: министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Необходимо спланировать коллективное максимальное давление на Россию. Ведь она стала реальной угрозой для мирового мира и безопасности.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время заседания Совбеза ООН, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Россия сама стала реальной угрозой для мирового мира и безопасности", - сказал Цахкна.

Он призвал других членов Совбеза ООН "спланировать коллективное максимальное давление на Россию, принудив ее к справедливому и длительному миру в Украине и заставив ее отказаться от своих преступных, неоколониальных и имперских амбиций".

Глава МИД Эстонии считает, что в союзники могут "привлечь Россию к ответственности за ее преступление агрессии против Украины, за военные преступления и преступления против человечности, совершенные ею с 2014 года, а также за постоянные нарушения международных договоров и соглашений, которые она обязалась соблюдать".

"Безнаказанность, умиротворение и дальнейшие уступки только подбодрят Путина и приведут к новым преступлениям", - подчеркнул Цахкна.

Самолеты РФ нарушили воздушное пространство Эстонии

Напомним, утром 19 сентября три российских истребителя МИГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии.

Инцидент произошел над Финским заливом, где российские самолеты находились там 12 минут.

В ответ страна запросила консультации с НАТО по статье 4 устава Альянса.

В Москве отрицают факт нарушения воздушного пространства Эстонии. В заявлении российского министерства говорилось, что истребители МиГ-31 совершали полет над нейтральными водами Балтийского моря, якобы придерживаясь определенного маршрута и не заходя в воздушное пространство других государств.

В то же время Минобороны Эстонии обнародовало карту маршрута трех самолетов, которые почти 12 минут находились в ее воздушном пространстве.

Как известно, 23 сентября послы НАТО проведут встречу, чтобы обсудить нарушение воздушного пространства Эстонии самолетами РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Эстония
Новости
Британия заявила о готовности сбивать самолеты РФ над странами НАТО, но есть условие
Британия заявила о готовности сбивать самолеты РФ над странами НАТО, но есть условие
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"