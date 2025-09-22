Россия стала реальной угрозой для мирового мира и безопасности, - глава МИД Эстонии

Необходимо спланировать коллективное максимальное давление на Россию. Ведь она стала реальной угрозой для мирового мира и безопасности.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время заседания Совбеза ООН, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Россия сама стала реальной угрозой для мирового мира и безопасности", - сказал Цахкна.

Он призвал других членов Совбеза ООН "спланировать коллективное максимальное давление на Россию, принудив ее к справедливому и длительному миру в Украине и заставив ее отказаться от своих преступных, неоколониальных и имперских амбиций".

Глава МИД Эстонии считает, что в союзники могут "привлечь Россию к ответственности за ее преступление агрессии против Украины, за военные преступления и преступления против человечности, совершенные ею с 2014 года, а также за постоянные нарушения международных договоров и соглашений, которые она обязалась соблюдать".

"Безнаказанность, умиротворение и дальнейшие уступки только подбодрят Путина и приведут к новым преступлениям", - подчеркнул Цахкна.