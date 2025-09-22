ua en ru
Пн, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В море, воздухе и на суше: Польша и Швеция впервые в истории начали военные учения

Польша, Понедельник 22 сентября 2025 16:12
UA EN RU
В море, воздухе и на суше: Польша и Швеция впервые в истории начали военные учения Фото: Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Балтийском море начались первые в истории польско-шведские военные учения SNEX Gotland Sentry.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в X (бывший Twitter) министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша.

"Польша и Швеция вместе за безопасность Балтийского моря. Мы начинаем учения SNEX Gotland Sentry - первую в истории совместную операцию такого типа между Польшей и Швецией", - говорится в публикации.

Начало совместных военных учений между странам стало результатом соглашения о сотрудничестве в оборонной отрасли, подписанного Польшей и Швецией 2 сентября. Согласно документу, страны будут проводить совместные операции в Балтийском море, а также развивать сотрудничество в области оборонных технологий.

Двусторонние учения проводятся впервые в истории, что подтвердило оперативное командование польских Вооруженных сил. Их целью является демонстрация способности военных обеих стран оперативно разворачивать специализированные компоненты в море, воздухе и на суше, а также работать над совершенствованием процедуры коллективной обороны.

Кроме того, учения станут свидетельством того, что политическое партнерство как Польши, так и Швеции воплощается в практические оперативные действия.

"Развитие оперативной совместимости и возможностей командования в международной ситуации, а также углубленный анализ проблем безопасности в регионе Балтийского моря тоже являются важными элементами", - говорится в заявлении армии Польши.

Провокации со стороны РФ

В ночь на 10 сентября более 20 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Кроме того, два истребителя РФ нарушили зону безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море. Варшава рассматривает такие действия россиян, как последовательные провокации, которые создают угрозу и для самой Польши, и для всего восточного фланга НАТО.

После этих событий два британских истребителя Typhoon при поддержке самолета-заправщика Voyager 19 сентября осуществили первый вылет на оборону Польши. Это патрулирование стало частью операции НАТО "Восточный страж" - ее целью является укрепление восточного фланга Европы после провокаций со стороны Кремля.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша "не колеблясь" будет сбивать все объекты, которые нарушат ее воздушное пространство.

Кроме того, президент США Дональд Трамп пообещал помочь Польше и другим странам Балтии в случае эскалации агрессии со стороны России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Швеция Балтийское море
Новости
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: экс-сотрудник УГО получил пожизненное заключение
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: экс-сотрудник УГО получил пожизненное заключение
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"