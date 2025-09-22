В море, воздухе и на суше: Польша и Швеция впервые в истории начали военные учения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в X (бывший Twitter) министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша.

"Польша и Швеция вместе за безопасность Балтийского моря. Мы начинаем учения SNEX Gotland Sentry - первую в истории совместную операцию такого типа между Польшей и Швецией", - говорится в публикации.

Начало совместных военных учений между странам стало результатом соглашения о сотрудничестве в оборонной отрасли, подписанного Польшей и Швецией 2 сентября. Согласно документу, страны будут проводить совместные операции в Балтийском море, а также развивать сотрудничество в области оборонных технологий.

Двусторонние учения проводятся впервые в истории, что подтвердило оперативное командование польских Вооруженных сил. Их целью является демонстрация способности военных обеих стран оперативно разворачивать специализированные компоненты в море, воздухе и на суше, а также работать над совершенствованием процедуры коллективной обороны.

Кроме того, учения станут свидетельством того, что политическое партнерство как Польши, так и Швеции воплощается в практические оперативные действия.

"Развитие оперативной совместимости и возможностей командования в международной ситуации, а также углубленный анализ проблем безопасности в регионе Балтийского моря тоже являются важными элементами", - говорится в заявлении армии Польши.