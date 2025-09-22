РФ якобы захватила Калиновское в Днепропетровской области: в ВСУ ответили, какая ситуация на самом деле
Россияне заявили о якобы захвате Калиновского, что в Днепропетровской области. Однако Силы Обороны быстро реагируют на такие действия оккупантов и уничтожают их.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер ОСГВ "Днепр" подполковник Алексей Бельский.
Что предшествовало
Сегодня российское Минобороны заявило о якобы захвате села Калиновское, что в Днепропетровской области. Оно расположено неподалеку от Новомихайловки.
Что говорят в ОСГВ "Днепр"
Как рассказал Бельский, в среднем на Новопавловском направлении противник проводит от 20 до 30 штурмовых действий в день. В частности, сегодня враг совершил 20 атакующих действий вблизи населенных пунктов Филия, Зеленый Гай, Поддубное, Малиевка, Январское, Камышеваха, Вороное, Новониколаевка и Запорожское.
"Основными задачами захватчиков на время проведения осенне-зимней кампании является полный захват Донецкой и Луганской областей, а также города Купянск и части Харьковской области. Днепропетровское направление остается для противника второстепенным, но важным", - говорит Бельский.
По его словам, атаками по Днепропетровщине противник преследует несколько целей:
- не допустить переброски части украинских военнослужащих и техники с этого направления для усиления других, скажем, в Донецкой области;
- постепенно реализовать основную цель российского диктатора Владимира Путина - захват всей Украины;
- прикрываясь "освобождением" части области и "заботясь" о защите русскоязычных, при необходимости для Путина, включить Днепропетровскую область в состав РФ.
На севере Днепропетровской области противник длительное время стремится захватить населенный пункт Новопавловка. Но даже не может подойти к окраинам села, ведь Силы Обороны блокируют все попытки оккупантов. Враг сейчас отправляет на штурмы большое количество малых групп по 1-2 оккупанта.
"Эти группы движутся по "зеленке" в защитных пончо и костюмах. Благодаря маскировке части из них удается инфильтроваться вглубь украинской обороны. Каждая инфильтрированная группа имеет четко определенную задачу", - рассказал военный.
Их цель - проникнуть на окраины ближайших к линии боевого соприкосновения сел, развернуть российский флаг и снять видео. А Минобороны РФ потом "отчитывается об очередной победе".
"Таким образом, россияне "освободили" уже с десяток населенных пунктов на Днепропетровщине. Например, оккупационная группировка войск "Восток" 22 сентября "освободила" село Калиновское неподалеку Новониколаевки", - рассказал Бельский.
Что произошло на самом деле
Он отметил, что Силы Обороны на такие действия оккупантов реагируют чрезвычайно быстро и подобные группы очень быстро уничтожаются ударами дронов, артиллерии или осуществляется зачистка штурмовыми подразделениями. А будто "освобожденные" оккупантами населенные пункты остаются под украинским контролем.
"ВСУ применяют на Днепропетровщине тактику активной обороны - это такая военная тактика, которая предусматривает не просто удержание позиций, но и активное применение маневра, ударов, контратак и огневого поражения для нанесения противнику максимальных потерь, а также для нарушения его наступления", - подчеркнул он.
Боевые действий на Днепропетровщине
По его данным, по состоянию на 22 сентября 2025 года противнику удалось оккупировать на Днепропетровщине пять сел: Новогеоргиевка, Запорожское, Январское (Январское), Малиевка и Вороное.
Еще в семи, несмотря на безумное давление врага и постоянные обстрелы, Силам обороны удается удерживать позиции.
"Активное продвижение врага по Днепропетровщине остановлено, ситуация стабилизирована", - подчеркнул он.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 156 боевых столкновений. Сейчас враг наиболее активно штурмует на Покровском направлении, где украинские воины отбили 49 штурмов.