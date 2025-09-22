РФ якобы захватила Калиновское в Днепропетровской области: в ВСУ ответили, какая ситуация на самом деле

Россияне заявили о якобы захвате Калиновского, что в Днепропетровской области. Однако Силы Обороны быстро реагируют на такие действия оккупантов и уничтожают их.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер ОСГВ "Днепр" подполковник Алексей Бельский.

Что предшествовало

Сегодня российское Минобороны заявило о якобы захвате села Калиновское, что в Днепропетровской области. Оно расположено неподалеку от Новомихайловки.



Что говорят в ОСГВ "Днепр"

Как рассказал Бельский, в среднем на Новопавловском направлении противник проводит от 20 до 30 штурмовых действий в день. В частности, сегодня враг совершил 20 атакующих действий вблизи населенных пунктов Филия, Зеленый Гай, Поддубное, Малиевка, Январское, Камышеваха, Вороное, Новониколаевка и Запорожское.

"Основными задачами захватчиков на время проведения осенне-зимней кампании является полный захват Донецкой и Луганской областей, а также города Купянск и части Харьковской области. Днепропетровское направление остается для противника второстепенным, но важным", - говорит Бельский.

По его словам, атаками по Днепропетровщине противник преследует несколько целей:

не допустить переброски части украинских военнослужащих и техники с этого направления для усиления других, скажем, в Донецкой области;

постепенно реализовать основную цель российского диктатора Владимира Путина - захват всей Украины;

прикрываясь "освобождением" части области и "заботясь" о защите русскоязычных, при необходимости для Путина, включить Днепропетровскую область в состав РФ.

На севере Днепропетровской области противник длительное время стремится захватить населенный пункт Новопавловка. Но даже не может подойти к окраинам села, ведь Силы Обороны блокируют все попытки оккупантов. Враг сейчас отправляет на штурмы большое количество малых групп по 1-2 оккупанта.

"Эти группы движутся по "зеленке" в защитных пончо и костюмах. Благодаря маскировке части из них удается инфильтроваться вглубь украинской обороны. Каждая инфильтрированная группа имеет четко определенную задачу", - рассказал военный.

Их цель - проникнуть на окраины ближайших к линии боевого соприкосновения сел, развернуть российский флаг и снять видео. А Минобороны РФ потом "отчитывается об очередной победе".

"Таким образом, россияне "освободили" уже с десяток населенных пунктов на Днепропетровщине. Например, оккупационная группировка войск "Восток" 22 сентября "освободила" село Калиновское неподалеку Новониколаевки", - рассказал Бельский.

Что произошло на самом деле

Он отметил, что Силы Обороны на такие действия оккупантов реагируют чрезвычайно быстро и подобные группы очень быстро уничтожаются ударами дронов, артиллерии или осуществляется зачистка штурмовыми подразделениями. А будто "освобожденные" оккупантами населенные пункты остаются под украинским контролем.

"ВСУ применяют на Днепропетровщине тактику активной обороны - это такая военная тактика, которая предусматривает не просто удержание позиций, но и активное применение маневра, ударов, контратак и огневого поражения для нанесения противнику максимальных потерь, а также для нарушения его наступления", - подчеркнул он.

Боевые действий на Днепропетровщине

По его данным, по состоянию на 22 сентября 2025 года противнику удалось оккупировать на Днепропетровщине пять сел: Новогеоргиевка, Запорожское, Январское (Январское), Малиевка и Вороное.

Еще в семи, несмотря на безумное давление врага и постоянные обстрелы, Силам обороны удается удерживать позиции.

"Активное продвижение врага по Днепропетровщине остановлено, ситуация стабилизирована", - подчеркнул он.