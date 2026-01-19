Разрушения, жертва и пострадавшие: как выглядит Харьков после удара российскими КАБАми

Российская армия в течение дня несколько раз наносила удары по Харькову. Враг применил ракеты и управляемые авиационные бомбы.

РБК-Украина рассказывает, что известно об обстрелах Харькова.

Главное:

россияне попали по частному сектору;

известно об одной погибшей и 10 пострадавших;

ракетами повреждена инфраструктура.

Чем били россияне

Сегодня город дважды массированно атаковали россияне. Сначала, около 11 утра, ударили несколькими ракетами по критической инфраструктуре Харькова. Сообщалось о значительных повреждениях.

А уже в 15:00 в городе снова раздавались взрывы, на этот раз враг атаковал город тремя КАБАми, которые попали по частному сектору в Слободском районе. Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали об активности вражеской авиации на восточном направлении.

Кроме этого в течение дня враг несколько раз атаковал город беспилотниками.

Пострадавшие

Во время утреннего удара не сообщалось о пострадавших.

В то же время, во время удара КАБами погибла 65-летняя женщина. Также по состоянию на 17:30 известно о 10 пострадавших.

Как уточнил мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии РБК-Украина, пять человек сейчас находятся в состоянии средней тяжести. Им оказывается необходимая помощь.

Повреждения

По данным городских властей, во время утреннего обстрела была значительно повреждена критическая инфраструктура города.

"Четырьмя ракетами враг атаковал объект критической инфраструктуры, нанес значительные повреждения", - отмечал мэр Харькова.

Впоследствии он уточнил, что с каждым обстрелом города все сложнее восстанавливать энергоснабжение.

Что касается удара КАБами - враг разрушил частные домовладения. На фото и видео с места происшествия видна воронка, вероятно, от прилета авиабомбы. На месте вражеского удара продолжаются поисково-спасательные работы.

По данным ГСЧС, частично разрушен жилой дом и надворные постройки. Пожар не возник.