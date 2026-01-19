ua en ru
Пн, 19 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В США объяснили, чем ситуация с Гренландией отличается от оккупации Крыма

Понедельник 19 января 2026 14:25
UA EN RU
В США объяснили, чем ситуация с Гренландией отличается от оккупации Крыма Фото: министр финансов США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Министр финансов США Скотт Бессент отреагировал на сравнение американских претензий по Гренландии с оккупацией Крыма Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News.

Отвечая на вопрос, чем возможное присоединение Гренландии к США отличается от оккупации Крыма, которую ранее осуществила Россия, Бессент отверг эти параллели.

Американский министр считает, что европейские партнеры в конце концов осознают выгоду такого шага для всех сторон, включая саму Гренландию и Европу в целом.

"Я верю, что европейцы поймут, что это лучше всего для Гренландии, лучше всего для Европы и лучше всего для Соединенных Штатов", - сказал он.

Что известно о заявлениях Трампа по Гренландии

В конце 2024 года Дональд Трамп заявил, что контроль над Гренландией является "абсолютной необходимостью" для национальной безопасности США.

В начале 2026 года он повторил этот тезис, подчеркнув, что остров якобы "окружен" флотами России и Китая, а Дания, по его словам, не способна обеспечить надлежащую защиту.

Впоследствии Трамп прокомментировал оборону острова, заявив, что она ограничивается "двумя собачьими упряжками", которые пытаются противостоять российским и китайским эсминцам и подводным лодкам.

7 января 2026 года он не исключил применения военного или экономического давления для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом и публично призвал к "присоединению" острова к США, назвав это неизбежным.

Уже 17 января Трамп заявил, что с 1 февраля Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить 10% пошлины на все товары, поставляемые в США, а с 1 июня ставка вырастет до 25%.

По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о "полной и окончательной покупке Гренландии".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Крым Дональд Трамп Гренландия
Новости
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа