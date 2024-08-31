Удар по Харькову и увольнение командующего Воздушными силами: новости за 30 августа

Вчера, 30 августа, российские войска ударили авиационными бомбами по Харькову. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными Силами ВСУ.

Более подробно о том, что произошло в пятницу, 30 августа, - в материале РБК-Украина .

Россияне ударили КАБами по Харькову

В пятницу, 30 августа, российские оккупанты ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами. Одна из них попала в 12-этажный жилой дом.

Россияне атаковали Харьков пятью КАБами из самолета Су-34. Пуски совершили из поселка Дубовое, что под Белгородом.

В результате атаки погибли семь мирных жителей, среди которых ребенок. Также еще около 60 человек получили ранения.

Зеленский уволил командующего Воздушными силами

Президент Владимир Зеленский уволил Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины.

"Я решил заменить командующего Воздушных сил ВСУ. Я бесконечно благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетов ПВО. Всем, кто действительно бьется для Украины - для результата. И это нужно так же на командном уровне - мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав. Беречь всех наших воинов", - сказал Зеленский.

После увольнения Олещука главнокомандующий ВСУ Александр Сырский решил назначить Анатолия Кривоножко и.о. командующего Воздушными силами.

Минобороны Румынии подало в парламент законопроект о передаче Украине Patriot

Министерство обороны Румынии направило в парламент законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Документ предусматривает передачу одного из семи комплексов Patriot, закупленных у США, в версии 3+. Это современная конфигурация системы Patriot, которая используется как Соединенными Штатами, так и почти 20 другими союзниками.

Следует заметить, что четыре Patriot уже прибыли в Румынию, из которых два введены в эксплуатацию. В ближайшее время прибудут другие три.

Согласно требованию Высшего совета национальной обороны, Румыния должна провести переговоры со своими союзниками по НАТО, в том числе с США, чтобы получить новый комплекс Patriot в замену тому, что будет передано Украине.

Расходы на приобретение новой системы будут возмещены за счет международных фондов, выделенных для Украины.

Однако парламент также должен одобрить принятие нового комплекса, который обойдется примерно в 60 миллионов долларов США в виде сборов и комиссий, которые будут покрываться из бюджета минобороны Румынии.

Путин получил гарантии, что Монголия его не арестует

29 августа в Кремле заявили о том, что российский диктатор Владимир Путин 3 сентября планирует посетить Монголию.

В то же время вчера издание Bloomberg сообщило, что диктатор получил заверения от страны, что не будет арестован по ордеру МУС.

Тем временем МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина во время его визита.

А в Международном уголовном суде подчеркнули, что Монголия как государство-участник Римского устава МУС обязано арестовать Путина во время его визита в страну.

Отметим, визит Путина в Монголию 3 сентября станет первым визитом российского диктатора в государство-участник Римского статута МУС после того, как в марте 2023 года суд выдал ордер на его арест.

ВСУ в Курской области продвинулись еще на 2 км

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинские военные в Курской области продвинулись еще на два километра. Кроме того, есть пополнение обменного фонда.

"На Курском направлении продолжается наступательная операция. В сутки наши войска на отдельных направлениях продвинулись до двух километров", - заявил Сырский.

По его словам, в Курской области украинские войска взяли под контроль еще пять квадратных километров территорий.

Начальником штаба Сил беспилотных систем ВСУ стал Роман Гладкий

Капитан первого ранга Роман Гладкий уже несколько недель работает в должности начальника штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ. На этот пост его назначило Минобороны.

Об этом в комментарии сообщил начальник отдела коммуникаций командования Сил беспилотных систем ВС Украины, майор Виталий Медведев.

Он добавил, что все другие подробные комментарии появятся на официальных страницах Сил беспилотных систем в ближайшее время.