ВСУ в Курской области продвинулись еще на 2 км, - Сырский

Украинские военные в Курской области продвинулись еще на два километра. Кроме того, есть пополнение обменного фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского во время заседания Ставки верховного главнокомандующего.

"На Курском направлении продолжается наступательная операция. За сутки наши войска на отдельных направлениях продвинулись до двух километров", - заявил Сырский.

По его словам, в Курской области украинские войска взяли под контроль еще пять квадратных километров территорий.

Как отметил президент Владимир Зеленский, украинские военные пополняют обменный фонд во время операции в Курской области. Он подчеркнул, что это важно для усиления позиций Украины в процессах обмена пленными.