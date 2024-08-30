ВСУ в Курской области продвинулись еще на 2 км, - Сырский
Украинские военные в Курской области продвинулись еще на два километра. Кроме того, есть пополнение обменного фонда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского во время заседания Ставки верховного главнокомандующего.
"На Курском направлении продолжается наступательная операция. За сутки наши войска на отдельных направлениях продвинулись до двух километров", - заявил Сырский.
По его словам, в Курской области украинские войска взяли под контроль еще пять квадратных километров территорий.
Как отметил президент Владимир Зеленский, украинские военные пополняют обменный фонд во время операции в Курской области. Он подчеркнул, что это важно для усиления позиций Украины в процессах обмена пленными.
Бои в Курской области
С 6 августа в приграничных районах Курской области продолжаются боевые действия. Украинские военные проводят наступательную операцию. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, ВСУ взяли под контроль около 100 населенных пунктов.
Кроме того, Украина заявила о создании в Курской области буферной зоны и военной комендатуры.
Президент Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области позволила отвести угрозу от Харьковской, Сумской и Черниговской области.
Аналитики и западные спецслужбы не исключают, что путинские войска попытаются контратаковать в Курской области, но это будет сложная операция.
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