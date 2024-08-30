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В прокуратуре рассказали, откуда и чем россияне атаковали Харьков

Харьков , Пятница 30 августа 2024 17:40
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В прокуратуре рассказали, откуда и чем россияне атаковали Харьков Фото: последствия обстрела Хвркова 30 августа (t.me/synegubov)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы сегодня днем, 30 августа, атаковали Харьков пятью управляемыми авиабомбами с самолета Су-34. Пуски осуществили из поселка Дубовое, что под Белгородом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова и начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко.

"Следователями и прокурорами установлено, что выпуски этих КАБов были из населенного пункта Дубово Белгородской области. Этот населенный пункт находится в 25 км от линии государственной границы. В этом случае враг применил самолет Су-34", - рассказал Фильчаков.

По его словам, расстояние от места пуска до ближайшего места попадания бомб - 65 километров.

Как рассказал Тимошко, россияне выпустили по городу пять КАБов.

"Предварительно - это 250-килограммовые КАБы или 500-килограммовые. Мы выясним, когда исследуем все обломки. Мы сможем предоставить более подробную информацию в течение 2-3 часов", - добавил он.

Удар по Харькову

Напомним, сегодня, 30 августа, российские оккупанты ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами. Одна из них попала по 12-этажному жилому дому.

В частности, было известно о пяти погибших мирных жителях, среди которых ребенок. Также еще около 50 человек получили ранения.

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