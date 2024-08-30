В прокуратуре рассказали, откуда и чем россияне атаковали Харьков

Российские террористы сегодня днем, 30 августа, атаковали Харьков пятью управляемыми авиабомбами с самолета Су-34. Пуски осуществили из поселка Дубовое, что под Белгородом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова и начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко.

"Следователями и прокурорами установлено, что выпуски этих КАБов были из населенного пункта Дубово Белгородской области. Этот населенный пункт находится в 25 км от линии государственной границы. В этом случае враг применил самолет Су-34", - рассказал Фильчаков.

По его словам, расстояние от места пуска до ближайшего места попадания бомб - 65 километров.

Как рассказал Тимошко, россияне выпустили по городу пять КАБов.

"Предварительно - это 250-килограммовые КАБы или 500-килограммовые. Мы выясним, когда исследуем все обломки. Мы сможем предоставить более подробную информацию в течение 2-3 часов", - добавил он.