Путин на следующей неделе посетит Монголию, где его обязаны арестовать

Российский диктатор Владимир Путин 3 сентября посетит с визитом Монголию. Там его могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как отметили в Кремле, Путин посетит Монголию по приглашению президента страны Ухнагийна Хурэлсуха. Он планирует принять участие в мероприятиях, которые посвящены "победе советских и монгольских сил над японцами на реке Халхин-Гол".

Стоит заметить, что Монголия в 2000 году подписала Римский статут. При этом страна ратифицировала его в 2003 году. Таким образом, она является участником Международного уголовного суда и обязана выполнять его решения.

Более того, в декабре 2023 года судья из Монголии впервые стал судьей МУС. Президент страны тогда хвастался, что это - "признак роста и укрепления репутации страны на международной арене и доверия международных организаций к Монголии".

Это будет первый визит российского диктатора в страну, которая ратифицировала Римский статут.