Путин на следующей неделе посетит Монголию, где его обязаны арестовать
Российский диктатор Владимир Путин 3 сентября посетит с визитом Монголию. Там его могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Как отметили в Кремле, Путин посетит Монголию по приглашению президента страны Ухнагийна Хурэлсуха. Он планирует принять участие в мероприятиях, которые посвящены "победе советских и монгольских сил над японцами на реке Халхин-Гол".
Стоит заметить, что Монголия в 2000 году подписала Римский статут. При этом страна ратифицировала его в 2003 году. Таким образом, она является участником Международного уголовного суда и обязана выполнять его решения.
Более того, в декабре 2023 года судья из Монголии впервые стал судьей МУС. Президент страны тогда хвастался, что это - "признак роста и укрепления репутации страны на международной арене и доверия международных организаций к Монголии".
Это будет первый визит российского диктатора в страну, которая ратифицировала Римский статут.
Что предшествовало
Напомним, МУС в марте прошлого года выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Причиной является то, что Путин и Львова-Белова могут быть ответственны за депортацию украинских детей на территорию России.
Как отмечал президент МУС Петр Гофманский, исполнение решения зависит от международного сотрудничества.
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