Путин получил гарантии, что Монголия его не арестует, - Bloomberg
Российский диктатор Владимир Путин получил заверение, что не будет арестован в Монголии по ордеру МКС. Эта страна ратифицировала Римский устав.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным источников Bloomberg, для визита Путина в Монголию нет никаких угроз. Он ведь получил заверение, что не будет арестован за вероятные военные преступления по ордеру Международного уголовного суда.
"У нас нет такой проблемы", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Визит российского диктатора в Монголию запланирован на 3 сентября, и это будет первая его поездка в страну-член МКС с момента выдачи ордера на арест. Он был издан в марте прошлого года в связи с похищением детей из оккупированных районов Украины.
Отмечается, что Монголия как страна, подписавшая Римский устав, регулирующий деятельность суда, обязана исполнить ордер и арестовать Путина, если он появится на ее территории.
По данным Bloomberg, официальные представители администрации президента, премьер-министра и министерства иностранных дел Монголии не сразу ответили на запросы по поводу комментария по поводу визита Путина.
Однако в пятницу министерство иностранных дел Монголии провело встречу с представителями многочисленных иностранных посольств. На ней они объяснили, что визит Путина формально связан с празднованием 85-й годовщины битвы на Халх-Голе в 1939 году против японских войск.
Другие поездки Путина
Следует заметить, что ранее Путин не рискнул ездить в страны, ратифицировавшие Римский устав. В частности, поэтому он пропустил прошлогодний саммит лидеров стран БРИКС в Южной Африке, в который также входят Китай, Бразилия и Индия. Это произошло потому, что принимающая страна дала понять, что ей придется выполнить ордер МКС как государству-члену.
Также Путин решил не ехать на саммит Группы 20 в прошлом году в Индии, хотя она не является членом МКС. Кроме этого, Путина пригласили в ноябре на саммит G-20 в Бразилию, который она будет принимать в ноябре. При этом президент Луис да Силва заявил, что вопрос о том, арестовывать ли Путина как стране, подписавшей соглашение с Гаагским судом, будут решать судебные власти.
Что предшествовало
Напомним, в марте прошлого года МКС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Причиной ордера является то, что эти два человека могут быть ответственными за депортацию украинских детей на территорию России. По словам президента МКС Петра Гофманского, исполнение решения зависит от международного сотрудничества.
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