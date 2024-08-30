Путин получил гарантии, что Монголия его не арестует, - Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин получил заверение, что не будет арестован в Монголии по ордеру МКС. Эта страна ратифицировала Римский устав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников Bloomberg, для визита Путина в Монголию нет никаких угроз. Он ведь получил заверение, что не будет арестован за вероятные военные преступления по ордеру Международного уголовного суда.

"У нас нет такой проблемы", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Визит российского диктатора в Монголию запланирован на 3 сентября, и это будет первая его поездка в страну-член МКС с момента выдачи ордера на арест. Он был издан в марте прошлого года в связи с похищением детей из оккупированных районов Украины.

Отмечается, что Монголия как страна, подписавшая Римский устав, регулирующий деятельность суда, обязана исполнить ордер и арестовать Путина, если он появится на ее территории.

По данным Bloomberg, официальные представители администрации президента, премьер-министра и министерства иностранных дел Монголии не сразу ответили на запросы по поводу комментария по поводу визита Путина.

Однако в пятницу министерство иностранных дел Монголии провело встречу с представителями многочисленных иностранных посольств. На ней они объяснили, что визит Путина формально связан с празднованием 85-й годовщины битвы на Халх-Голе в 1939 году против японских войск.

Другие поездки Путина

Следует заметить, что ранее Путин не рискнул ездить в страны, ратифицировавшие Римский устав. В частности, поэтому он пропустил прошлогодний саммит лидеров стран БРИКС в Южной Африке, в который также входят Китай, Бразилия и Индия. Это произошло потому, что принимающая страна дала понять, что ей придется выполнить ордер МКС как государству-члену.

Также Путин решил не ехать на саммит Группы 20 в прошлом году в Индии, хотя она не является членом МКС. Кроме этого, Путина пригласили в ноябре на саммит G-20 в Бразилию, который она будет принимать в ноябре. При этом президент Луис да Силва заявил, что вопрос о том, арестовывать ли Путина как стране, подписавшей соглашение с Гаагским судом, будут решать судебные власти.