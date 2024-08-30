Монголия обязана арестовать Путина во время его визита в страну, - МУС

Монголия как государство-участник Римского устава Международного уголовного суда (МУС) обязана арестовать российского диктатора Владимира Путина во время его визита в страну.

Об этом заявил спикер МУС Фади эль-Абдалла, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

По его словам, МУС полагается на то, что государства-участники, в частности Монголия, "выполняют его решения" и "имеют обязательство сотрудничать" с судом.

В частности, это касается исполнения ордеров на арест, один из которых был издан в отношении российского диктатора.

Спикер добавил, что судьи МУС будут рассматривать случаи "отказа от сотрудничества" со стороны его подписантов и сообщать Ассамблею государств-участников, которая может "принять любые меры, которые сочтет уместными".