Монголия обязана арестовать Путина во время его визита в страну, - МУС
Монголия как государство-участник Римского устава Международного уголовного суда (МУС) обязана арестовать российского диктатора Владимира Путина во время его визита в страну.
Об этом заявил спикер МУС Фади эль-Абдалла, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
По его словам, МУС полагается на то, что государства-участники, в частности Монголия, "выполняют его решения" и "имеют обязательство сотрудничать" с судом.
В частности, это касается исполнения ордеров на арест, один из которых был издан в отношении российского диктатора.
Спикер добавил, что судьи МУС будут рассматривать случаи "отказа от сотрудничества" со стороны его подписантов и сообщать Ассамблею государств-участников, которая может "принять любые меры, которые сочтет уместными".
Что предшествовало
Напомним, в марте 2023 МУС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой.
Сегодня в Кремле заявили о том, что Путин 3 сентября планирует посетить Монголию. В то же время, издание Bloomberg сообщило, что диктатор получил заверения от страны, что не будет арестован по ордеру МУС.
Тем временем МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина во время его визита.
Отметим, визит Путина в Монголию 3 сентября станет первым визитом российского диктатора в государство-участник Римского устава МУС после того, как в марте 2023 года суд выдал ордер на его арест.
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