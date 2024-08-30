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Удар КАБами по Харькову: есть прилет в многоэтажку, среди жертв ребенок

Пятница 30 августа 2024 16:14
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Удар КАБами по Харькову: есть прилет в многоэтажку, среди жертв ребенок Фото: последствия обстрела Харькова (скриншот)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 30 августа, россияне обстреляли ряд районов Харькова управляемыми авиационными бомбами (КАБ). Известно о четырех погибших, среди которых ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

Центр города

Россияне ударили по центральной части города, по гражданской инфраструктуре. Сейчас информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Индустриальный район

Враг попал по 12-ти этажному жилому дому, в результате чего произошел пожар.

Известно о трех погибших.

Немышлянский район

"В Немышлянском районе оккупанты убили ребенка прямо на детской площадке. Девочку. Еще минимум три человека в этом районе ранены", - написал Терехов.

Количество раненых стремительно возросло

По словам главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, известно о 28 раненых.

"Медики продолжают работать на местах попаданий", - добавил он.

Украине нужны сильные решения

Комментируя ситуацию в Харькове Зеленский заявил, что сейчас все службы задействованы в спасательной операции.

Он добавил, что удара удалось бы избежать, если бы Силы обороны были бы способны уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется.

"Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор. Это абсолютно справедливая потребность. И нет никакой рациональной причины ограничивать Украину в защите. Нам нужны дальнобойные возможности. Нам нужно выполнение договоренностей по ПВО для Украины. Это спасение жизней", - отметил президент.

Обстрел Украины в ночь на 30 августа

В ночь на 30 августа россияне атаковали Украину:

  • баллистической ракетой «Искандер-М», которую выпустили с территории временно оккупированного Крыма;
  • 18-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136. Дроны были запущены из районов Приморско-Ахтарска и Курска, Российской Федерации.

К отражению атаки была привлечена авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы. Всего было сбито 12 ударных БпЛА. ПВО работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях.

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